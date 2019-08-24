قرض بنكي للدراسة الجامعية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتيح قرض التعليم «سكولار بلس» الذي أطلقه أخيراً بنك الإمارات دبي الوطني، الدعم المالي للأسر الباحثة عن تمويل التعليم الجامعي لأبنائها، سواء في دولة الإمارات أو خارجها. وسيتمكن متعاملو القرض من الحصول على «بطاقة غلوبال كاش» مجاناً. ويمكن لهذه البطاقة المدفوعة مسبقاً حمل 15 عملة مختلفة لتتيح للطلاب إدارة نفقاتهم بسهولة لدى وصولهم إلى وجهتهم التي سيدرسون فيها. وسيقدّم القرض مزايا أخرى تشمل غطاء تأمينياً لحماية العائلات، إذ سيغطي هذا التأمين قيمة القرض المستحقة في حال حدوث أي ظرف طارئ، وسيتم دفع قيمة القرض الأصلية للمستفيدين كي يستكمل الطالب تعليمه. وعلاوة على ذلك، يقدّم القرض أسعاراً تفضيلية لتحويل العملات للمساعدة في تسديد الأموال المطلوبة إلى الجامعة. وسيتوجب على المستفيدين من القرض، إبراز فاتورة بالرسوم التعليمية من المؤسسة المعنية لدعم طلبهم. وتبلغ القيمة القصوى التي يمكن الحصول عليها في إطار برنامج القرض 300 ألف درهم.