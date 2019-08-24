7 نصائح للحماية من الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

1- عدم تسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي الإلكتروني من الروابط التي ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو روابط الرسائل النصية.

2- التأكد دائماً من تسجيل خروجك من صفحة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بعد الانتهاء من التعاملات.

3- تجنب الشراء عبر الإنترنت عن طريق رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب بها، أو الروابط المزيفة.

4- عند الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يجب استخدام كلمات مرور منفصلة ومختلفة عن تلك المستخدمة في إنجاز التعاملات المصرفية عبر الإنترنت.

5- عدم التحميل أو الضغط على الروابط الواردة من مرسلين غير مرغوب بهم، عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية القصيرة.

6- الحرص على تزويد أجهزة الكمبيوتر والهواتف بآخر تحديث من برامج مكافحة الفيروسات لمنع الاختراق.

7- الحفاظ على تفاصيل الاتصال محدثة لدى البنك، وإن كان أحد أرقام هواتفك لا يعمل بشكل صحيح، قم بإبلاغ البنك بالرقم الجديد فوراً.