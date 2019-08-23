«الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بملصقات تحذيرية على الأكياس البلاستيكية السوداء

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، الجهات المختصة في الدولة، بإلزام الشركات المنتجة للأكياس البلاستيكية السوداء، بوضع ملصقات تحذيرية عليها تنبّه المستهلكين بعدم صلاحيتها لحفظ الأطعمة.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الأكياس مصنّعة في بعض الحالات من نفايات أو بلاستيك ضار بالصحة العامة، لأنها تصنع من مادة «بولي فينيل الكلورايد»، ويتم إعادة تدويرها مع النفايات، كما يتم أيضاً استخدام مادة «كلورايد الفينيل»، وهي مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية.

وأكد المهيري حرص الجمعية على نشر التوعية اللازمة في هذا المجال، تلافياً لما ينتج عن هذه الممارسات من أخطار لا تحمد عقباها، لافتاً إلى أن هناك الكثير من العادات التي قد يمارسها البعض في التعامل مع حفظ الأطعمة عن جهل بنتائجها، وهذه العادات قد تكون خطرة جداً على الصحة العامة، وتهدد الحياة أيضاً.

وأوضح أن من هذه العادات استخدام الأكياس المخصصة للقمامة في حفظ المواد الغذائية والأطعمة، خصوصاً اللحوم، وهو أمر لاحظت الجمعية انتشاره خلال فترة عيد الأضحى، وما تلاها، في بعض المناطق، مشدداً على أن هذه عادة خطرة للغاية يمارسها البعض عن جهل أو استهتار.

وأضاف المهيري أن وضع العبارات التحذيرية على الأكياس سيكون مفيداً للغاية للمستهلكين، وسينبههم إلى الاضرار الناجمة عن استخدام هذه الأكياس.

وتابع: «من المعروف أن البلاستيك المصنوع من مواد كيميائية يمكن أن يضر بصحة الشخص، والاستخدام السليم للتغليف يخفض من انتقال تلك المواد»، مشيراً إلى أن الطريقة الخاطئة لحفظ الطعام قد تكون سبباً في المرض دون أن نعلم.

وذكر أن أضرار استخدام المواد البلاستيكية في تخزين الطعام بات أمراً مسلّماً به، إلا أن الاستمرار في حملات التوعية ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الاستهلاكية، يبقى أمراً حيوياً لضمان التزام المستخدمين بالقواعد الصحية التي وجدت بالأساس لحمايتهم، مبيناً أن هذا ما تحرص عليه جمعية حماية المستهلك في إطار سعيها الدائم لمراقبة الأسواق ومتابعة كل ما يمكن أن يشكل خطراً أو ضرراً على صحة المستهلك وسلامته.

وشدد المهيري على أهمية إنتاج أكياس صديقة للبيئة وآمنة بنسبة 100%، وخالية من المواد الضارة على صحة الإنسان والبيئة، ومن المواد السامة، ما يضيف قيمة إيجابية للخدمة المقدمة للمستهلكين.

الأكياس السوداء مصنّعة في حالات من نفايات أو بلاستيك ضار بالصحة العامة.