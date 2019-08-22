«بنك الاستثمار» يطلب إعادة التداول على أسهمه

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تقدم «بنك الاستثمار» بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، لإعادة فتح باب التداول على أسهمه، بعد إيقاف التداول عليها منذ 13 نوفمبر 2018.

وأكد البنك في إفصاح قدمه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه ملتزم حالياً بالقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن الإفصاح، موضحاً أن الجمعية العمومية للبنك وافقت خلال اجتماعها في 10 أبريل الماضي على دخول حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً، ورفع رأس المال المصدر للبنك إلى ثلاثة مليارات و180 مليوناً و982 ألفاً و143 درهماً، ورفع رأس المال المصرح به إلى ستة مليارات و300 مليون درهم.