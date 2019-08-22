«نور بنك» يطلق خدمة تتيح سداد المدفوعات عبر «المحمول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع «نور بنك» اتفاقية شراكة مع شركة «يونيون باي إنترناشيونال» المتخصصة في خدمات الدفع، ليطلق البنك بموجبها خدمته الأولى والوحيدة للدفع عبر الهاتف المحمول بنظام EMVCo الذي يعتمد على تقنية QR، ما يتيح للمستهلكين في الإمارات سداد المدفوعات بشكل فوري وآمن أثناء التنقل.

وأوضح البنك في بيان أنه أصبح بإمكان المتعاملين وتجار «نور بنك» في الدولة، الاستفادة من تقنية QR من «يونيون باي» في جميع مدفوعاتهم، كما يمكن للمشاركين من متاجر التجزئة والمطاعم ومزوّدي الخدمات السياحية الاستفادة من هذه الخدمة الدولية.

ولفت «نور بنك» إلى أنه أكبر مصدر لبطاقات «يونيون باي» في دولة الإمارات، مع إصدار أكثر من 550 ألف بطاقة، من خلال مجموعة الخدمات المالية المحلية «مينت ميدل إيست».

وقال المدير العام للشرق الأوسط في «يونيون باي إنترناشيونال»، هان وانغ، إن دولة الإمارات تتخذ خطوات كبيرة لدعم المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الإدماج المالي، لافتاً إلى أن نظام الدفع القائم على تقنية QR يعدّ بديلاً فاعلاً من حيث الكلفة للمدفوعات النقدية للمستهلكين وتجار التجزئة على حد سواء، وسيدفع مسيرة التحوّل نحو مجتمع خالٍ من المدفوعات النقدية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، جون ايوسيفيديس، إنه في ظل المشهد الرقمي المتطور في الإمارات، فإن خدمات الدفع بتقنية QR تعدّ حلاً مستقبلياً فاعلاً ومنخفض الكلفة للتجار، كما تمكن المستهلكين من إجراء المدفوعات بشكل فوري وآمن أثناء التنقل.

ووفقاً للبيان، فإنه يمكن إتمام عمليات الدفع عبر «يونيون باي» على مستوى دولة الإمارات ككل، بمعدل قبول لبطاقة «يونيون باي» يصل إلى 100% في نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، ومعدل يتجاوز 60% لقبول بطاقة «كويك باس» (حل الدفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى).

ومن المتوقع أن يشهد الحل الجديد قبولاً أوسع، وزيادة في العدد الحالي من التجار المستخدمين لخدمة الدفع، عبر رمز الاستجابة السريعة في البلاد بحلول نهاية العام.