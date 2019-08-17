تايلاند تخطط لإطلاق حوافز اقتصادية بــ 10 مليارات دولار

المصدر: بانكوك - رويترز

قال وزير المالية التايلاندي، أوتاما سافانايانا، أمس، إن بلاده تخطط لإطلاق حزمة حوافز بقيمة 10 مليارات دولار، ستتضمن دعماً للمزارعين وقطاع السياحة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ للبلاد.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 2.8% في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة سنوية له منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك مع تراجع الصادرات التي تشكل محركاً رئيساً للنمو، وفي ظل توترات تجارية وأداء قوي للعملة الوطنية «البات».

وقال المسؤول بمجلس الوزراء، كوبساك بوتراكول، للصحافيين بعد اجتماع الحكومة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بحزمة الحوافز، إن الحكومة تستهدف الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% على الأقل هذا العام، و3.5% العام المقبل.