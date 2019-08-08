"أكاديمية اتصالات" تطلق أول مركز تدريب على منظومة أتمتة الخدمات في المنطقة

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أعلنت "أكاديمية اتصالات" اليوم عن إطلاقها أول مركز للتدريب على منظومة (SAF) في المنطقة، وهي إطار عام يساعد على أتمتة الخدمات في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالشراكة مع APMG و"مجموعة اتصالات".

وقد تم إنشاء المركز ليُوفر تدريباً متقدماً وشاملاً في مجال تصميم وتنفيذ الخدمات الآلية المتطورة، بهدف تأهيل مختلف الكوادر المهنية المتخصصة، ثم تسليمهم شهادات معتمدة من المعهد الدولي APMG بعد استكمال متطلبات التدريب.

وبتوفيرها هذا التدريب العملي المتقدم، تكون "أكاديمية اتصالات" أول مؤسسة تدريبية على مستوى المنطقة في تقديم مثل هذه الدورات المتعمقة في نظريات وتطبيقات النظم الآلية التي تعتمد عليها المؤسسات في التشغيل الآلي لخدماتها وللتحول الرقمي، والذي يُمكّنها من تقديم خدماتها لعملائها عبر التقنيات ذاتية التشغيل دون تدخل العنصر البشري.