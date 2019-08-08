24.5 مليار درهم أرباح 18 بنكاً خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي أرباح 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية الى 24.5 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 16.6%، مقارنة بـ21 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من عام 2018.

وأظهرت الإحصاءات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك الوطنية، التي استكملت جميعها الإفصاح عن نتائجها، أن القطاع البنكي في دولة الإمارات لايزال يشهد نشاطاً كبيراً، على الرغم من حالة التباطؤ التي تسيطر على نظيراته في المنطقة.

وعلى مستوى ربحية البنوك السبعة المدرجة في سوق دبي المالي، فقد ارتفع صافي ربحيتها إلى 12.9 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 32.4%، مقارنة بـ9.74 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

أما على مستوى البنوك الـ11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي ربحيتها 11.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 3.5%، مقارنة بـ11.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الأول من حيث قيمة الأرباح المتحققة، التي بلغت مع نهاية شهر يونيو الماضي نحو 7.5 مليارات درهم، مقارنة بخمسة مليارات درهم في الشهر ذاته من عام 2018.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح، خلال النصف الأول، إلى زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 9.53 مليارات درهم، مقابل 8.45 مليارات درهم، خلال النصف الأول من 2018، إضافة إلى تحقيق أرباح غير متكررة قدرها 2.07 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطر عليها بشكل مشترك.

وجاء بنك دبي الإسلامي في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك المدرجة في سوق دبي المالي بصافي أرباح بلغت قيمتها 2.72 مليار درهم، مقارنة بأرباح قدرها 2.4 مليار درهم تقريبا خلال فترة المقارنة.

وعلى مستوى البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد جاء بالمركز الأول بنك أبوظبي الأول بأرباح قدرها 6.33 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ6.057 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 2.33 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي مستوى الأرباح نفسها تقريباً المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2018.