41 مليون درهم صافي الأرباح النصفية لـ«التجاري الدولي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2019، مسجلاً صافي أرباح بلغ 41 مليون درهم، مقارنة بـ81 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ونمت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 5% إلى 204 ملايين درهم، مقارنةً بـ194 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، كما نما صافي الدخل من الرسوم والفوائد بنسبة 7% إلى 108 ملايين درهم، مقارنة مع 101 مليون درهم، وانخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 14% إلى 176 مليون درهم، مقارنة بـ204 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2018، وأكد البنك أن النتائج المالية التي حققها، خلال النصف الأول من العام الجاري، تعكس مواصلة تركيزه على زيادة الإيرادات، وضبط النفقات، وتعزيز تجربة المتعاملين.وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك، علي سلطان ركاض العامري: «انصب تركيزنا، خلال النصف الأول من العام الجاري، على تعزيز محفظة الخدمات الرئيسة التي يوفرها البنك، وتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات محسّنة. وقد شهدت كفاءتنا التشغيلية تحسناً ملحوظاً بفضل مواصلة تركيزنا على إدارة التكاليف بكفاءة وحكمة».