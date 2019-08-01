«إمبريال أفنيو».. برج بتقنية سويسرية لـ «مياه الشرب»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع برج «إمبريال أفنيو» من المشروعات العقارية التطويرية، التي تنفرد بمميزات غير موجودة في الأبراج الأخرى بمنطقة «الخليج التجاري» في دبي. فكل شقة في المشروع تحتوي على أجهزة تنقية مياه سويسرية، تتيح للمقيم في البرج شرب المياه من الصنبور مباشرة، وفق تقنية تعرض للمرة الأولى في دبي.

واشتمل البرج على مجموعة كبيرة من الألواح الشمسية، لتوفير جزء كبير من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنه صديق للبيئة، ويعمل بتقنية تتيح تصوير المبنى بالكامل، ما يساعد في الحد من تكاليف الصيانة به.

ويتضمن المشروع 13 مصعداً فائق السرعة، تبلغ أربعة أمتار في الثانية الواحدة، كما يتضمن البرج وصلة للغاز المسال، تغني عن استخدام أنابيب الغاز التقليدية.