غرافيك.. الوحدة.. بداية ونهاية سعيدة رغم ضياع البطولات

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي / غرافيك: محمد داود

بدأ الوحدة موسم 2018-2019 بشكل جيد، واستطاع إحراز لقب السوبر، بعد التغلب على الغريم التقليدي العين، وكذلك كانت البداية جيدة في بطولة الدوري، واستطاع احتلال قمة المسابقة في أول ثلاث جولات، وذهب البعض لترشيحه للمنافسة القوية على اللقب وإحراز البطولة، بعد غياب تسع سنوات، لكن سرعان ما تراجعت نتائج الفريق، وظل يراوح مكانه بين المركزين الرابع والخامس في جدول الترتيب، ما أدى إلى إقالة مدربه الروماني ريغيكامب وتولية الهولندي تين كات، الذي استطاع انتشاله حتى وصل به إلى المركز الثالث، كما حقق فوزاً معنوياً في الجولة الأخيرة على الغريم العيناوي بهدف نظيف، وضمن مقعداً آسيوياً في الموسم المقبل، بخلاف التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، بعد نجاحه في تصدر مجموعته بدور المجموعات لأول مرة منذ عام 2007، لتكون نهاية الموسم سعيدة للفريق كما كانت البداية.

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