5 تطبيقات شخصية لإدارة الأموال وتتبع النفقات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لمراقبة إنفاقك والتحكم في أموالك، فقد تكون تطبيقات الميزانية أحد أفضل الخيارات في هذا الإطار، وهنا يمكنك التعرف إلى أبرز خمسة تطبيقات مالية شخصية توفر منافع عدة للمستخدمين بما في ذلك تتبع وإدارة الأموال والنفقات، ووضع الأهداف، وتقييم التقدّم الذي يتم إحرازه.

Mint

أحد أقدم تطبيقات الميزانية وأكثرها شهرة، مع مجموعة من المميزات، للمساعدة في تتبع وإدارة الأموال ومتابعة طريق الإنفاق، إذ يصنف التطبيق معاملات بطاقات الائتمان والخصم المرتبطة تلقائياً، ويتيح إنشاء ميزانية محددة، كما أنه ينبه المستخدم إذا ما قارب على تجاوزها، أو تعديلها، بما يتوافق مع الاحتياجات، مع جدولة المدفوعات ومواعيد استحقاقها.

PocketGuard

يتيح هذا التطبيق الربط بين جميع الحسابات المالية وبطاقات الائتمان والبيانات المتاحة فيها، بما في ذلك من المدخرات والديون، الأمر الذي يساعد على عملية تتبع النفقات الشهرية مقارنةً بالميزانية والموارد المالية المتاحة لدى المستخدم لتجنب تجاوزها، مع إمكانية تعقّب الفواتير والمصروفات والمدخرات، فهو لا يساعد في تتبع الميزانية فقط، بل خفض الإنفاق أيضاً.

You Need a Budget

يمكن إنشاء ميزانية بناءً على الدخل المحدد، مع إعطاء كل درهم وظيفة معينة ضمن الميزانية، مثل نفقات المعيشة ومدفوعات الديون والمدخرات والاستثمارات، بحيث يمكن السيطرة الكاملة على الأموال، التطبيق رائع للأفراد أو الأزواج الذين يعملون معاً على ميزانية مشتركة، كما يوفر خيارات لمزامنة الحسابات المصرفية تلقائياً أو إدخال المصروفات يدوياً.

Wally

مقارنة ببعض التطبيقات الأخرى، يساعد Wally على تتبع الدخل والنفقات، ويقدم لمحة سريعة عن الميزانية المتبقية لمساعدة المستخدم على تجنب الإنفاق الزائد، كما يتيح وضع أهداف مالية، والاطلاع على التحديثات المتعلقة بتقدمك، ويأتي التطبيق مع ماسح يعمل على أخذ المعلومات مباشرة من الفواتير.

Goodbudget

يوفر التطبيق نظاماً شاملاً للموازنة الرقمية، ليساعد المشتركين على إدارة أموالهم، ووضع ميزانيتهم الخاصة، من خلال تقسيم الدخل إلى فئات عدة، ودفع نفقات معينة لكل فئة مختارة، ليعطي المستخدم صورة واضحة عن مصروفاته ودخله بانتظام، ويشمل ميزات لجدولة المدفوعات ومراقبة الفواتير فضلاً عن تتبع الأهداف للمساعدة في الوصول إلى الأهداف.