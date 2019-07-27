مزايا الودائع الثابتة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الودائع الثابتة هي منتج مالي مقدّم من البنوك بسعر فائدة أعلى من الفائدة المقدمة على حسابات التوفير الاعتيادية، وذلك حتى تاريخ استحقاق الوديعة المحدد. ويعتبر هذا الشكل من الودائع استثماراً آمناً، حيث يكون المبلغ الأساسي مضموناً دائماً.

وهناك أنواع عدة منها، مثل «الوديعة الثابتة القياسية»، وهي عبارة عن ودائع ثابتة لها فترات استحقاق محددة تصل إلى نحو خمس سنوات، أما «الودائع المرنة» فتتيح حرية القيام بعمليات سحب جزئي في الحالات الطارئة، مع الحفاظ على ما تبقى من قيمة الوديعة كما هو. وتطبق أسعار الفائدة على أساس المبلغ، ومدة الاستحقاق والعملة المستخدمة.

أما «الوديعة المنتظمة» فتمنح المستخدمين عائدات قبل تاريخ الاستحقاق، وإمكانية اختيار الحصول على دفعات الفائدة بشكل شهري أو فصلي أو نصف سنوي، وهناك ودائع متعددة الأهداف، مع خيارات توفير تعتمد على أهداف متعددة، مثل الادخار العام، والتعليم، والتقاعد، والسفر.