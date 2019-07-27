متى يصبح الحساب البنكي «خاملاً»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الحساب «الخامل» هو الذي لم يتم إجراء أي عملية مصرفية منه لأكثر من سنة واحدة، أي 12 شهراً وأكثر. وفي حالة الحساب «الخامل»، سيتم حظر الحساب من القيام بأي معاملات، وستكون هناك حاجة إلى تقديم وثائق معينة لإعادة تنشيطه بالتنسيق مع المؤسسة المصرفية. وفي حال أصبح الحساب الخاص بالمتعامل في حالة «خامل»، تقوم المؤسسات المالية، إجراء وقائياً، بوضع قيود على عملية الدخول والسحب من أي حساب «خامل»، لحمايته من أي نشاط أو عملية غير مصرح بها، وعادة ما ترسل البنوك رسالة فورية عندما توضع إشارة «خامل» على الحساب، لتفعيل الحساب إلى حالة حساب «نشط». وتطلب البنوك من المتعاملين زيارة أحد الفروع شخصياً، مع إحضار وثائق الهوية الشخصية (إثبات الشخصية)، ووثائق التخويل اللازمة مثل جواز السفر الأصلي، مع تأشيرة إقامة سارية المفعول، أو أي هوية شخصية صادرة من الدولة، وبمجرد تزويد البنك بالوثائق المطلوبة تتغير حالة الحساب من «خامل» إلى «فعّال» خلال وقت قصير.