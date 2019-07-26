9.2 ملايين درهم صافي الإيرادات الشاملة لـ «دار التأمين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلت شركة دار التأمين ارتفاعاً في صافي الإيرادات الشاملة ليبلغ 9.20 ملايين درهم للنصف الأول من عام 2019، مقارنة بصافي إيرادات شاملة سُجل خلال الفترة نفسها من عام 2018، والذي بلغ 4.35 ملايين درهم.

واعتبر رئيس مجلس إدارة «دار التأمين»، محمد عبدالله القبيسي، ذلك حافزاً حقيقياً ومؤشراً إيجابياً يدفع الشركة نحو المزيد من التقدم في ظل تحديات السوقين المحلية والإقليمية. وأضاف القبيسي: «لانزال متفائلين بإمكانات النمو المربحة في المستقبل القريب، إذ تتمثل استراتيجيتنا في التنافس على أساس عروض المنتجات المبتكرة وجودة الخدمة العالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دار التأمين»، محمد عثمان، إن «تطوير قدرات الشركة الرقمية في جميع خطوط الأعمال هو محور تركيزنا».

وأضاف: «سيتم تحقيق الأرباح من أنشطة التأمين الأساسية من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة وتحسين تقنيات الاكتتاب في المخاطر، وتعزيز عمليات إدارة المطالبات باستمرار».

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنه على الرغم من تنقية محفظة التأمين من العقود غير المربحة، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال أول ستة أشهر من عام 2019 بنسبة 16.1% ليسجّل مبلغ 144.66 مليون درهم مقارنةً مع 124.59 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول من عام 2019 مبلغ 43.35 مليون درهم، مقارنةً مع 35.09 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018. فيما استقرت نسبة صافي المطالبات المتكبدة كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتسبة على 55% خلال أول ستة أشهر من عام 2019.

وأرجعت الشركة ذلك إلى سلسلة من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية التي تنفذها إدارة «دار التأمين» لخفض كلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال. ونتيجةً لذلك، ارتفع صافي دخل الاكتتاب في الستة أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 14.6% إلى 26.10 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للاستثمارات من محفظة الاستثمارات المتنوعة بقوة إلى 6.48 ملايين درهم مقارنةً مع 1.51 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطي كما في 30 يونيو 2019، بنسبة مدروسة بلغت 23.2%، إذ بلغت قيمته 122.09 مليون درهم.

ولفتت «دار التأمين» إلى أنها وزعت أرباحاً نقدية خلال النصف الأول من عام 2019 للمرة الأولى منذ التأسيس، معتبرة ذلك إنجازاً مهماً في تطوّر الشركة.