1.23مليار درهم أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في النصف الأول

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 10% لتصل إلى 630.1 مليون درهم بينما حقق نموا في أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 1,23 مليار درهم.

ويعود هذا الأداء إلى نمو صافي الإيرادات بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2019 لتصل إلى 1,45 مليار درهم وذلك بسبب متانة وحدات أعماله الأساسية وهو ما انعكس إيجابياً في ارتفاع صافي قيمة أصول تمويل العملاء بنسبة 3.4% إلى 78.9 مليار درهم.

وارتفع دخل مصرف أبوظبي الإسلامي من صرف العملات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 20.8% إلى 71.1 مليون درهم، كما سجّل نمواً في دخل الاستثمارات بنسبة 30.8% إلى 161.9 مليون درهم.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2019 بما حافظ على قوّة وضع رأس مال المصرف واستقرار معدل كفاية رأس المال وفقاً لاتفاقية بازل 3 بنهاية 30 يونيو 2019 عند 18.33%، بينما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.24% واستقر معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين عند 12.46%.

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى صحيا في معدل تمويل العملاء إلى الودائع عند 79.0% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 محافظاً بذلك على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات وشهدت أصول تمويل العملاء نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، في حين واصل المصرف تركيزه على تعزيز فعالية نهجه في إدارة المخاطر.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 17.8 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2019، ما يمثل زيادة بنسبة 7.8 % على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 5.8 % على مدى 3 سنوات. واستقر معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 3 عند 18.33% وذلك كما في 30 يونيو 2019، في حين بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 17.24% ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.46%، وجميعها متوافقة مع معايير بازل 3 وأعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده المصرف المركزي.

وقال مازن مناع الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل المصرف أداءً جيداً خلال الربع الثاني حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 10? ما يمثل عائداً قوياً على حقوق المساهمين بنسبة 18.9? وهو من بين الأعلى في القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف يتمتع بوضع جيد لمواصلة الأداء القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري .

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