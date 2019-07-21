1.2 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح بلغ 1.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.2% على أساس سنوي.

وكشفت البيانات عن انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 18.2% على أساس سنوي، في ما بلغت نسبة الأصول السائلة 29.2%، ووصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 30 يونيو 2019 إلى 37.1 مليار درهم.

وشهد إجمالي الأصول انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.5% ليصل إلى 136.4 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.1% خلال العام لتصل إلى 70.7 مليار درهم. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 91.1% في نهاية يونيو 2019.

وسجّلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضاً طفيفاً إلى 3.5% في نهاية يونيو 2019، في ما بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.0 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 128.0% للقروض المتعثرة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «المشرق»، عبد العزيز الغرير، إن «المشرق» استطاع مرة أخرى تسجيل أرباحٍ صافية جيدة في نهاية النصف الأول من عام 2019، مع زيادة سنوية بنسبة 5.2%.

وأضاف: «انخفضت مخصصات القروض المتعثرة، وواصلنا تحقيق أفضل نسبة دخل بدون الفوائد. ويعد هذا دليلاً على التوجه المستمر لفريقنا نحو الابتكار، فضلاً عن تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة تعزز مكانتنا على الدوام في طليعة القطاع المصرفي في المنطقة».

وتابع: «حافظت نسبة القروض إلى الودائع في البنك على قوتها مع نهاية الربع الثاني من عام 2019. وأنا واثق من أننا سنحافظ على مركزنا القوي طالما واصلنا اتباع استراتيجيتنا التي تركز على العملاء وجهودنا في مجال الابتكار».