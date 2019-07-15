قاضي استئناف جديد في «المنازعات الإيجارية» يؤدي اليمين القانونية

المصدر: دبي ــ وام

أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أدّى قاضي الاستئناف الجديد في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليمين القانونية.

وقد أقسم القاضي علي حسيني علي بدر بأن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يحترم القوانين، ويؤدي مهمته بأمانة وإخلاص، وأن يلتزم سلوك القاضي الشريف.

وتمنّى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للقاضي، التوفيق في المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه، من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الناس كافة دون تمييز، وترسيخ مبدأ التسامح بين المتخاصمين. حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في دبي ظهر أمس، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى.