«أراضي دبي» تعتمد «المصرف العربي للاستثمار» «أمين حساب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، عن توقيع اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك، مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي.

وأوضح بيان صدر، أمس، أنه تم اعتماد المصرف وتسجيله بموجب هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، كـ«أمين حساب» بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007. كما تفوض المؤسسة المصرف بتقديم خدمات معينة، مثل فتح حسابات مصرفية للجمعيات، وغيرها من الخدمات الإضافية التي وردت في بنود الاتفاقية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن «المؤسسة تسعى إلى حشد أكبر مجموعة ممكنة من كبار الشركاء في القطاع الخاص، لمساعدتها على تطبيق استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، ودعم جميع الأطراف على القيام بالأدوار المطلوبة منهم بصورة مثالية».

وأكد أن من شأن الاتفاقية الجديدة مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي، أن يتيح لجمعيات الملاك المزيد من الخيارات، والحصول على الخدمات المصرفية التي توفرها أبرز البنوك العاملة في الدولة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمصرف ومساعد المدير العام، حسين محمد أوحيدة، إن «توقيع الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ستساعدنا على الاستمرار في تقديم خدمات حسابات الضمان لجمعيات المُلاك، من خلال نظام (مُلاك)».

وأضاف: «ننظر إلى هذه الشراكة مع (أراضي دبي) كعلامة بارزة أخرى للمصرف في رحلته، لإطلاق المزيد من خدمات المعاملات المصرفية القيمة في المنطقة».