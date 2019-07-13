نائب الرئيس الهندي يغرد بمناسبة فوز شركتين من الهند بتحدي محمد بن راشد العالمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم:

غرد نائب رئيس جمهورية الهند فنكيا نايدو، مهنئًا شركتين ناشئتين من الهند بفوزهما بتحديين من أصل أربعة تحديات ضمن برنامج تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والذي تبلغ قيمة جوائزه المادية والعينية مليون دولار أمريكي، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي استضافته الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مدينة ايكاتيرنبيرغ الروسية الأسبوع الماضي.



وقال نائب رئيس جمهورية الهند فنكيا نايدو، في تغريداته: "لقد أسعدني فوز شركة «جارف» لدورات المياه (GARV) التي تقدم خدمات الصرف الصحي الذكية بجائزة تحدي المدن المستدامة وفوز وأيه تو بي لحلول الطاقة (A2P Energy) التي تسعى إلى منع حرق الأشجار عن طريق تحويل النفايات الزراعية إلى طاقة بجائزة تحدي الطاقة المستدامة."



وأضاف نايدو: "تهانينا القلبية الحارة للشركتين الهنديتين الناشئتين على فوزهما بجائزيتن من مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي المرموقة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي عقدت في روسيا."



وفازت شركات «جارف» لدورات المياه (GARV) وأيه تو بي لحلول الطاقة (A2P Energy) من الهند بتحدي المدن المستدامة والطاقة المستدامة على التوالي.



وحضر حفل توزيع الجوائز مجموعة من رؤساء الوفود الرسمية المشاركة في فعاليات القمة، بالإضافة إلى كبار قادة القطاع الصناعي العالمي والوفد الإماراتي المشارك في القمة يتقدمهم كل من وزير الطاقة والصناعة المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، ووزير التربية والتعليم المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لي يونغ، وتسلم كل من الفائزين الأربعة والمرشحين الاثني عشر للجائزة شهادة تقدير وقعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كما تسلم كل من الفائزين شيكاً بمبلغ 100,000 دولار، فيما حصل المرشحون للفوز بالجائزة على جائزة 10,000 دولار لكل منهم. وستوفر المبادرة للابتكارات الفائزة فرصة التواصل مع الشركات الصناعية العالمية وخبراء الابتكار، والحصول على الاستشارات الفنية المتخصصة والفرص التدريبية، لتصل قيمة الجوائز النقدية والفنية إلى مليون دولار.



وكانت المبادرة دعت المبتكرين العالميين إلى إيجاد حلول لأربعة تحديات ملحة تواجه الدول الأقل نموًا على المستوى العالمي بما في ذلك تحدي الطاقة المستدامة، أي توفير مصدر طاقة نظيف ومستمر لسكان المناطق الريفية والمنعزلة حول العالم، وتحدي الفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية، بما يوفر اتصالاً مستمراً ومنخفض التكلفة بشبكة الإنترنت لسكان المناطق النائية، وتحدي التطوير الزراعي والقضاء على الجوع، أي تمكين المزارعين في البلدان الأقل نمواً من زيادة المحاصيل الزراعية والغذائية باستخدام الأساليب المتقدمة للإنتاج الزراعي المستدام، وأخيراً تحدي المدن المستدامة، والذي يعنى بتوظيف التكنولوجيا في المدن للحد من انتشار الأمراض المعدية.



وتجمع مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي بين جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي التي تمنح للشركات التي تساهم في تحقيق الرخاء العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبين تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، والذي يهدف إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوحة تعزز التنافس التعاوني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ورواد الأعمال لتوفير حلول فعالة للعديد من التحديات التي تواجه شعوب العالم، من خلال تطبيق نهج التفكير الابتكاري في القطاع الصناعي.



وتشرف القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تنفيذ مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وتعتبر القمة منصة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وتهدف إلى تسخير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في بناء مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي.

وتعتبر مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، حيث أكد سموه الدور المحوري للسعادة والإيجابية في استراتيجيات القيادة وبناء مستقبل أفضل للجميع.



نبذة عن الابتكارين الهنديين الفائزين:



ابتكار «جارف» لدورات المياه (GARV) – الهند:

تعتبر شركة «دورات مياه جارف» مؤسسة اجتماعية توفر حلول الصرف الصحي الذكية للمجتمعات المحرومة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الدول النامية. وتضم منصات الشركة دورات مياه ذكية ومرافق للاستحمام ومرفقاً لتوفير مياه الشرب وخدمات غسيل الملابس وأكشاكاً لبيع منتجات العناية بالصحة ومنتجات النظافة الأساسية. وتتميز دورات مياه الشركة الذكية والمتنقلة والمصنعة من الفولاذ بمتانتها وإمكانية تنظيفها بشكل آلي.

حيث تقوم مجسات إنترنت الأشياء بجمع بيانات حول الاستخدام وأداء دورات المياه وسلوك المستخدم بشكل فوري. كما أنها تنشّط التنظيف الآلي وتنظيف الأرضيات اعتمادًا على نسبة الرائحة الكريهة فيها.

ويمكن عرض البيانات الخاصة بهذه الدورات على شبكة الإنترنت ليتمكن المختصون من مراقبتها. وهذه الدورات سهلة التركيب وتقلل من وقت البناء بنسبة 92%. كما تعمل هذه الدورات باستخدام الطاقة الشمسية وتستغل هذه الطاقة لتحليل المخلفات العضوية في الموقع مما يقلل من انبعاثات غازات الكربون.



ابتكار أيه تو بي لحلول الطاقة (A2P Energy)- الهند

يعمل هذا الابتكار على توفير حل لمشكلة استخدام الحرق كطريقة يتخلص بواسطتها المزارعون من القش في حقولهم، وذلك من خلال إيجاد طرق مستدامة لتحويل القش إلى منتجات مفيدة في توليد الطاقة النظيفة، ويهدف الابتكار إلى توفير قيمة مضافة لجميع الجهات المرتبطة بالعملية الزراعية وللمزارعين بشكل خاص.

وتقوم الشركة صاحبة الابتكار بجمع قش الأرز أثناء الحصاد في شكل كرات كبيرة، ثم يعالج القش ليتحول إلى جسيمات خشبية مضغوطة يتم استخدامها كوقود حيوي نظيف، وحققت المرحلة الأولى من تصنيع هذه الجسيمات نجاحاً في السوق، حيث تقوم الشركة بتوريدها إلى كل من شركة بيبسي وبعض شركات الصناعات الدوائية الكبرى.