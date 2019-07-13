«الواحة رزيدنس».. مشروع سكني لتوفير الطاقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

بدأ تطوير مشروع «الواحة رزيدنس»، الذي يتألف من 600 وحدة سكنية، بداية العام الماضي، حيث يتماشى المشروع مع أهداف الاستدامة التي ترمي إلى تحقيقها دولة الإمارات.

وأفادت شركة «ريبورتاج للعقارات» المطورة للمشروع بأن «الواحة رزيدنس» حاصل على تصنيف الـ«ثلاث لآلئ»، وذلك ضمن برنامج «استدامة» التابع لمدينة مصدر، الذي يعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في تصميم المباني والفلل والمجتمعات المحلية.

وأوضحت أنه يتم تصميم المباني طبقاً لذلك البرنامج لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمياه بنسبة 40% مقارنة مع المباني العادية المماثلة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعادل التصنيف العالمي المعروف بالاسم «لييد» LEED.

ويتميز «الواحة رزيدنس» المتوقع تسليمه العام المقبل، ببصمته الخضراء، حيث يضم حدائق ومساحات عامة خضراء وسط مدينة مصدر. كما يشمل المشروع نظام مراقبة يتيح للسكان التحكم في استهلاكهم اليومي للطاقة.