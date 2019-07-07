«ستراتا» توسع مصنعها لتجميع المثبتات العمودية لـ«787 دريملاينر»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار»، عن خططها لتوسعة مصنعها الحالي لتمكينه من تلبية متطلبات خط تجميع المثبتات العمودية لطائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن توسعة مصنع «ستراتا» الحالي في «مجمع نبراس العين للطيران» تأتي في إطار الاتفاقية التي أبرمتها «ستراتا للتصنيع» مع «بوينغ» خلال معرض «فارنبورو الدولي للطيران 2016»، والتي تقوم «ستراتا» بموجبها ببناء خط التجميع باستخدام ذات المعدات والأدوات المستخدمة في مصنع «بوينغ لطائرات 787 دريملاينر» في مدينة سولت ليك الأميركية، حيث ستعمل «ستراتا» على تجميع القطع الرئيسة للمثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر» في مصنعها في مدينة العين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، اسماعيل علي عبدالله: «لا يسعني إلا التعبير عن بالغ فخرنا واعتزازنا بقدرة الكوادر الوطنية على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات الموسومة بشعار (صنع بفخر في الإمارات) لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، حيث استطاعت (ستراتا) خلال 10 سنوات تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال التزامنا بتزويد شركائنا الدوليين بالخدمات والبنية التحتية التي تلتزم بأفضل الممارسات والمعايير العالمية». وأضاف: «نطلق اليوم التوسعة الجديدة (ستراتا بلس)، وهي التوسعة التي نجريها لإضافة أحدث خطوط الإنتاج، إذ ستقوم الشركة بعمليات التجميع لبرنامج المثبت العمودي لطائرة (بوينغ 787 دريملاينر)».

وذكر عبدالله أن «الشراكة مع (بوينغ) في برنامج (787) ستسهم في تعزيز موقع الشركة في سلاسل القيمة العالمية المضافة كمزود أساسي لمكونات هياكل الطائرات الخاصة ببرامج شركة (بوينغ) للطائرات التجارية».

واشار إلى أن «(ستراتا للتصنيع) مثال واضح على قدرة الشركات الإماراتية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية بالاعتماد على أصول راسخة وكوادر محلية متميّزة، حيث تشكل الكوادر الوطنية المتميزة أكثر من نصف العاملين في الشركة».

وافاد بأنه من المقرر اطلاق عمليات التجميع في عام 2020. إذ سيتم شحن الأجزاء المجمعة إلى نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة ليتم تركيبها على طائرات «بوينغ 787».

من جانبه، قال رئيس شركة «بوينغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، برنارد دَن، إن «خطط توسيع المصنع تعكس التزام دولة الإمارات وشركة (ستراتا) بالاستثمار في تطوير قدرات صناعية متقدمة في قطاع صناعة الطيران، ودعم رؤيتهما الاقتصادية طويلة الأمد».

وأضاف أن «كلا من (بوينغ)» و(ستراتا) عملتا لثمانية أعوام في تعاون وثيق لدعم قطاع الطيران العالمي بالمواد المركبة المتطورة وتلبية متطلبات (بوينغ) من حيث الجودة والكلفة".