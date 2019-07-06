إرشادات لتحسين التقييم الائتماني لبطاقة جديدة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

مع مرور الوقت والقرارات الذكية، يمكن للأفراد تحسين درجات الائتمان الرديئة، ما يضعهم في موقف مالي صحي، ويؤهلهم للاستفادة من التسهيلات الائتمانية بتكاليف معقولة وفوائد أقل، إذ يمكن أن يساعد استخدام بطاقة الائتمان بطريقة مسؤولة في بناء الرصيد الائتماني، دون الاضطرار إلى تحمل الديون. وأفضل طريقة لتحسين درجة الائتمان هي معاملتها على أنها رحلة طويلة بدلاً من سباق قصير ولفترة محدودة، فمنافع هذه الدرجات لا تحصى، ويمكنك التعرف إلى أبرز الخطوات لتحسين الدرجات عند استخدام بطاقة جديدة، وفقاً لشركات متخصصة في الاستشارات المالية:

• تحقق من تقرير الائتمان الخاص بك، وابحث عن المعلومات بدقة، وتقديم اعتراض فوري في حال اكتشاف أي أخطاء واردة فيه.

• فهرسة جميع الديون، ووضع خطة وجدول سداد لمسحها في أقرب وقت ممكن، إذ إن إدارة الديون خطوة كبيرة إلى الأمام في تحسين الدرجات الائتمانية.

• التأكد من سداد جميع المدفوعات في الوقت المحدد وبالكامل، وإبقاء الأرصدة منخفضة قدر الإمكان، وابذل قصارى جهدك حتى لا تنفق أكثر من إمكاناتك.

• عندما تبحث الجهات المقرضة في تقارير الائتمان للمتعاملين، فإن اهتمامها ينصب بدرجة كبيرة على كيفية دفع الفواتير في مواعيدها.

• تقسيم الديون والمستحقات إلى فئات، وإعطاء الأولوية لسداد تلك التي تكلف أكثر بفوائد أعلى، والانتقال في ما بعد إلى الفئة الثانية حتى يتم التخلص منها كلياً.

• الابتعاد عن عمليات السحب على المكشوف، والتحلي بالمسؤولية تجاه استخدام البطاقات، ما لم تكن متأكداً من المقدرة على الدفع.

• بناء درجة ائتمانية إيجابية يستغرق بعض الوقت، لذلك ينصح بالالتزام بخطة مالية لفترة كافية، وعدم فتح وإغلاق الحسابات ما لم يكن ذلك منطقياً.

• يساعد السجل الائتماني الجيد لفترة طويلة وباستمرار في تعويض الأخطاء السابقة، والبدء بصفحة جديدة في حياة مالية مستقرة من وجهة نظر المقرضين.

• إذا أدركت أنك ستفوّت موعد السداد ينبغي الاتصال بالبنك فوراً لكي تفاوض وتتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيب للدفعة وتأجليها.

• احرص على عدم فتح العديد من بطاقات الائتمان خلال فترة زمنية قصيرة، ففي كل مرة تتقدم بطلب للحصول على بطاقة فإنه يولد الاستفسارات عنك سجلك المالي.