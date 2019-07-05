افتتاح مكتب لـ «إعمار» في شينغن الصينية

المصدر: شينغن - وام

افتتحت شركة «إعمار» العقارية، مكتبا لها في مدينة شينغن بمقاطعة كوانغ دونغ جنوب الصين.

وأكد قنصل عام الدولة في كوانغ جو بالصين، رحمة بن عبدالرحمن الشامسي، في كلمة له خلال افتتاح المكتب، أهمية العلاقات المتبادلة بين دولة الإمارات وجنوب الصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال إن افتتاح مكتب شركة «إعمار» في مدينة شينغن يعدّ إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وقدم مسؤولو المكتب خلال الافتتاح نبذة عن أهم المشروعات القائمة للشركة في إمارة دبي، منها مشروع منطقة خور دبي.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي أمام المستثمرين والشركات الصينية وروّاد الأعمال.