تسجيل 4 شركات صغيرة محلية وأجنبية في «هب 71»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت منصة «هب 71»، إحدى مبادرات برنامج المسرعات التنموية لحكومة أبوظبي «غداً 21»، بأنه تم بالفعل تسجيل أربع شركات صغيرة محلية وأجنبية في المنصة، فيما تشمل قائمة الانتظار تسع شركات أخرى سيتم تسجيلها قريباً، مشيرة إلى أنها تستهدف استقطاب 100 شركة من أفضل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، محمود عدي، في تصريحات صحافية أمس، على هامش إحاطة إعلامية حول إطلاق مسابقة لجذب أفضل رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا في المنطقة، إن الشركات المسجلة عبر المنصة ستحصل على امتيازات متنوعة على صعيد المكاتب والسكن والتأمين الصحي.

وأوضح عدي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلبات تراخيص هي شركات مواطنة، لافتاً إلى أن الشركات المسجلة عبر المنصة تحصل على مخصصات الدعم، فيما تحصل الشركات التي تجذب استثمار خارجي على دعم مالي إضافي من إحدى شركات رأس المال الجريء.

وبين أن اشتراطات قبول الشركات عبر المنصة تتضمن تفرغ فريق العمل الخاص بالمشروع إلى جانب حجم العمالة وجدية التمويل وبدء المشروع.

ولفت عدي إلى أن القيمة المضافة الأهم للمنصة ستتمثل في توفير الوظائف، حيث تستهدف خلال 10 سنوات، رفع عدد الوظائف التقنية بمعدل ثلاث أضعاف لتصل إلى 7000 وظيفة إلى جانب دعم مكانة أبوظبي كنقطة لشركات التكنولوجيا على صعيد المنطقة.