«أدنوك» تنجز اتفاقية للاستثمار في «أنابيب النفط» بـ 14.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن إنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع شركتي «بلاك روك» و«كي كي آر».

وكان أعلن عن هذه الاتفاقية في فبراير الماضي، عندما وقعت «بلاك روك» و«كي كي آر» اتفاقية مبدئية مع «أدنوك» لاستثمار 14.7 مليار درهم (أربعة مليارات دولار» في أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط.

وعقب الإعلان عن الاتفاقية، وافق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي على استثمار 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في هذه الأصول.

ومن المقرر استكمال الاتفاقية مع الصندوق، خلال الربع المقبل من العام الجاري، حيث يخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف إليها، والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

وتم بنجاح تمويل استثمار «بلاك روك» و«كي كي آر» من قبل الصناديق العالمية التي تديرها الشركتان، ومجموعة من البنوك الدولية، حيث فاقت التغطية المبلغ المطلوب خلال عملية ترتيب التمويل.

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسة لشركة نفط وطنية في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «بلاك روك» و«كي كي آر» مجتمعتين على نسبة 40% في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، بينما يحصل الصندوق على حصة 3%، فيما تحتفظ «أدنوك الرئيسة» بحصة الأغلبية المتبقية التي تبلغ 57%.

وستقوم «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات «أدنوك» البرية والبحرية لمدة 23 عاماً.

وقال رئيس دائرة المالية والاستثمار في «أدنوك»، أحمد جاسم الزعابي، إن «الإنجاز الناجح لتلك الاتفاقية الاستراتيجية والتمويل الذي فاق تغطية المبلغ المطلوب، يعدّان دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي بدولة الإمارات و(أدنوك) كوجهة جاذبة للاستثمار».