«اتصالات» تطلق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاق آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية، تعدّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وذلك بالشراكة مع شركة «أدنوك للتوزيع»، حيث ستتيح الآلة الجديدة للعملاء فرصة اقتناء أحد الهواتف الذكية، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق.

وأوضحت «اتصالات» في بيان، أنه ليس على الراغبين في التمتع بهذه الخدمة والاستفادة منها إلا التوجه إلى محطة «أدنوك» الواقعة على كورنيش أبوظبي رقم (933).

وذكرت أن آلة البيع الذاتية توفر مجموعة من الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس»، مبينة أنه عند شراء أي جهاز ما على المستخدم إلا إدخال بطاقة الهوية الإماراتية، والتحقق من المعلومات الشخصية المعروضة على الشاشة، وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف المتحرك أو تعديل الرقم، ومن ثم تحديد الجهاز الذي يريده وطريقة الدفع، كما يمكن دفع ثمن الجهاز نقداً أو عن طريق بطاقات الائتمان.

وقال مدير عام «اتصالات» - منطقة أبوظبي، سلطان محمد الظاهري، إن «هذه الشراكة تتيح لنا فرصة توفير منتجاتنا وخدماتنا في محطات (أدنوك للتوزيع) المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بما ينسجم مع مساعي (اتصالات) الدائمة والمستمرة لإيجاد بيئة مناسبة تعزز تجارة التجزئة، وتوفر خدمات رقمية تثري تجارب وخبرات العملاء الذين تضعهم في صميم كل ما تقوم به من أعمال».

وأضاف أن «إطلاق آلة البيع الجديدة في الدولة يؤكد مجدداً التزامنا في (اتصالات) باعتماد أحدث تقنيات البيع بالتجزئة، لتوفير تجارب تسوّق رقمية مبتكرة وغير مسبوقة لعملائنا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، سعيد مبارك الراشدي، إن «الشركة تتطلع دوماً لتقديم خدمات مبتكرة لعملائنا، من خلال شبكة محطاتها المنتشرة على مستوى الدولة»، مشيراً إلى أن «إطلاق الآلة الجديدة يعدّ مثالاً حياً على تقديم خدمة جديدة وسريعة لتلبية احتياجات عصرنا الرقمي».

وأضاف أن «الابتكارات كآلة شراء الهواتف الذكية من (اتصالات) تعدّ إحدى الإضافات لقطاع التجزئة التابع لنا، ونرحب بها دوماً في محطاتنا».