انخفاضات في أسعار الوقود تصل 24 فلسا لليتر الشهرالمقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الوقود بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و"الديزل" انخفاضات تصل إلى 24 فلساً لليتر الواحد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتعد تلك الانخفاضات السعرية، الأولى للوقود بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضا من 2.53 درهم خلال يونيو الجاري إلى 2.3 درهم في يوليو المقبل بتراجع يبلغ 23 فلسا، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.42 درهم إلى 2.18 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.

وشهد سعر لتر الديزل انخفاضا من 2.53 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.35 درهم اعتبارا من بداية يوليو المقبل، بتراجع قيمته 18 فلسا.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.