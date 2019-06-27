أبوظبي تستعرض استراتيجيتها للطاقة أمام قادة القطاع العالميين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الطاقة في أبوظبي، بأنها استعرضت استراتيجية الإمارة للطاقة، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي لكفاءة الطاقة، التي نظمته الوكالة الدولية للطاقة في 24 و25 يونيو الجاري في العاصمة الإيرلندية دبلن.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، استعرض وكيل الدائرة، محمد بن جرش الفلاسي، أمام أبرز قادة القطاع العالميين، جهود الدائرة ومشروعاتها في تحقيق كفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «رؤى السياسة العالمية»، ركز الفلاسي على مشهد الطاقة في أبوظبي والاتجاهات المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أنه منذ إنشائها في مارس 2018، حرصت الدائرة على وضع السياسات وتطويرها بصورة تسهم في دعم توجهات الإمارة في التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.