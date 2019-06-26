"اتصالات" و"نور بنك" تطلقان الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهواتف المتحركة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مجموعة "اتصالات" و"نور بنك" عن إطلاق المحفظة الإلكترونية (eWallet) وهي باقة مميزة لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية المميزة والآمنة عبر الهواتف المتحركة للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأُطلقت خدمة eWallet عبر "شركة الخدمات الرقمية المالية"، وهي شراكة تجارية بين "اتصالات" و"نور بنك".

تقوم الخدمة بتوفير خدمات تحويل الأموال للأفراد والمؤسسات بعد تسجيلهم، بحيث يمكنهم إجراء عدد من المعاملات المصرفية مثل التحويلات المالية من شخص الى آخر، وخدمات المشتريات، ودفع الفواتير، وخدمات الرواتب وغيرها من الخدمات التي سيتم توفيرها لاحقاً.

وتُقدم خدمة eWallet عبر "شركة الخدمات الرقمية المالية" التي كانت ثمرة تعاون مشترك بين "اتصالات" و"نور بنك"، جمعت خبرات الطرفين ومقدراتهما الكبيرة في مجالات التكنولوجيا، والخدمات المصرفية، والتسويق، والتقنيات الرقمية المتطورة، وشبكات التوزيع، مما أسهم في تقديم خدمة مصرفية متعددة الاستعمالات وسهلة الاستخدام وآمنة، كما تتوافق الخدمة الجديدة مع رؤية الإمارات 2021 في تعزيز كافة مجالات الاقتصاد الرقمي في الدولة والوصول لمنظومة اقتصادية تعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية وتخلو من الدفع النقدي، مع الالتزام بجميع اللوائح والضوابط الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وصرّح الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة اتصالات" المهندس صالح عبد الله العبدولي، قائلاً: "لقد قامت "اتصالات" مبكراً بتبني التوجه نحو التحول الرقمي، وأصبحت أحد رواد مزودي خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المنطقة من خلال توفيرها طيفاً واسعاً من الحلول الرقمية المبتكرة لكافة القطاعات. ويأتي ذلك مؤاتياً مع التوجه العام نحو رقمنة الخدمات في قطاع الاتصالات، وتماشياً مع تهيئة المجتمع والمؤسسات التجارية والحكومات للتحول الرقمي والمعاملات المالية الإلكترونية، وكذلك لتعزيز الوصول للمدينة الذكية والحكومة الذكية، وقد مهد التزام "اتصالات" بمواصلة تحقيق رؤيتها في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" من فتح أبواباً متعددة في مجالات الابتكار والارتقاء بمستوى خدمات المتعاملين بصورة عامة".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لنور بنك جون ايسيفيديس، "نحن ملتزمون في تبني منظومات الدفع الرقمي في دولة الإمارات، ولقد جاءت المحفظة الإلكترونية التي أطلقناها بالشراكة مع "اتصالات" تماشياً مع استراتيجيتنا في تبني الابتكار والتحول الرقمي، وتعتبر هذه الشراكة الأولى من نوعها في هذا المجال لتطوير منظومة رقمية متقدمة للدفع الإلكتروني تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

مضيفاً: "نفتخر نحن في نور بنك في تبني منظومات الأعمال التي ترتقي بمستوى الخدمات لعملائنا، ونحن سعداء بشراكتنا مع "اتصالات" لتمكين استخدام منظومة الدفع الإلكتروني الآمن والسريع والذي يخلو من الدفع النقدي".

من أهم مميزات خدمة eWallet هي تسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة، وتحويل أجور العمالة المنزلية، وتسهيل دفع رسوم الخدمات، وسهولة التسوق، ودفع المخالفات المرورية وبقية الفواتير مروراً بالتحويلات المالية الدولية.

وبذلك يستطيع العملاء عبر تطبيق في الهاتف الذكي من إدارة حساباتهم بكل يسر وإجراء كافة معاملاتهم المالية عبر التطبيق، وهو متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد من Google Store وكذلك نظام iOS لأجهزة الآيفون من متجر أبل. وعلاوةً على إجراء معاملاتهم المالية رقمياً عبر هواتفهم المتحركة، بإمكان مستخدمي eWallet زيارة أي فرع من فروع "نور بنك" أو "اتصالات" لإجرائها، كما ستضاف المزيد من الخدمات المميزة مستقبلاً عبر شبكة واسعة من الشركاء لتقديم مختلف الخدمات للعملاء في كافة مناطق الدولة.