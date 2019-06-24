تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق التميّز في خدمة المتعاملين وإسعادهم

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

بعد اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج مؤشري سعادة المتعاملين والمتسوّق السري وسعادة الموظفين لحكومة دبي لعام 2018، التي يجريها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، جاءت اقتصادية دبي في المركز الثاني في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوّق السري (الجهات الحكومية المتوسطة)، وبالمركز الثالث في مؤشر سعادة الموظفين (الجهات الحكومية المتوسطة).

وأفادت اقتصادية دبي، بأن إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري تستقبل العديد من الوفود المحلية والاتحادية، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين من خدمات التسجيل والترخيص التجاري، والإجراءات والمبادرات المتبعة لإسعاد المتعاملين، والمؤشرات المستخدمة لقياس إسعادهم، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لتحفيز المتعاملين في تجديد الرخص التجارية في الوقت المحدد، وكيفية التعامل مع الشكاوى ومتابعتها في وقت قياسي.

وأضافت أن الزيارات المحلية والاتحادية تأتي تجسيداً لرؤية القيادة في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في كل مؤسسات الدولة، لتحقيق أعلى معايير التميز في أداء الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الزيارات تؤكد الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الرفاهية والازدهار والسعادة لسكان إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأكدت اقتصادية دبي أن استراتيجتها تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، حيث تحرص على تحقيق التميز في تقديم الخدمات المتنوّعة لإسعاد المتعاملين، وفق أرقى المعايير العالمية بإمارة دبي، التي من شأنها أن تسهم في تطوير تنافسية إمارة دبي واستدامة أعمالها.

وبيّنت أن تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، تعدّ من أهم المحاور الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية.