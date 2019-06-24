اقتصادية دبي: تقديم شكاوى تشابه تصاميم المنتجات مسؤولية أصحاب «العلامات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بأن مسؤولية تقديم الشكوى لتشابه تصاميم العلامات التجارية، تقع على أصحاب العلامات التجارية وموكليهم القانونيين وليس على المستهلكين حسب قوانين العلامات التجارية والملكية الفكرية المعمول بها في الدولة، موضحاً أن التاجر صاحب العلامة هو أكبر المتضررين في حال تم تقليد علامته أو تصاميمه المسجلة ولن يتوانى عن تقديم شكوى تعدٍ على علامة تجارية وحقوق ملكية فكرية.

جاء ذلك توضيحاً لما نشرته «الإمارات اليوم» حول «منافذ بيع تربك المستهلكين بمنتجات ذات تصاميم مشابهة لعلامات تجارية معروفة».

وقال مدير إدارة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن «الإجراءات المتبعة في تسجيل وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية تتبع إجراءات فنية وتفاصيل دقيقة، وتمر على جهات فحص فني مختصة في الدولة، ولا يمكن لأي شخص غير مطلع على تفاصيل شهادات تسجيل العلامات التي تتضمن تفاصيل العلامة وفئة التسجيل افتراض التشابه والتضليل». وأضاف: «من جانب آخر، لا يقوم كثير من التجار بتسجيل بعض التصاميم الخاصة بمنتجاتهم، حيث يعتبر هذا قصوراً في حفظ التاجر لحقوقه، وبالتالي يضعف الإجراءات الحمائية على منتجاته وتصاميمها»، مشدداً على أن «صاحب المنتج يجب أن يكون حريصاً على حفظ حقوقه».

وأكد بهزاد أن «على المستهلكين الانتباه على التصاميم وقراءة الاسم التجاري بشكل أدق قبل شراء المنتجات، لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء الناتجة عن الاستعجال في الشراء».

وبيّن أنه «في حال وجود حالات تعدٍ على علامات تجارية وحقوق ملكية فكرية، والتي من ضمنها حالات تقليد التصاميم المسجلة يمكن لصاحب العلامة أن يتقدم بشكوى رسمية عبر بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، كما يمكن للمستهلكين أن يتقدموا بشكوى مستهلك في أي حالات تضليل غير متعلقة بالعلامات التجارية عبر تطبيق (مستهلك دبي) أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو الاتصال بالرقم 600545555».