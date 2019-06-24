«محمد بن راشد للازدهار العالمي» تحدّد قضايا تواجه المجتمعات الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، إحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، انطلاق دورتها الثانية، مؤكدة التزامها بمواصلة بذل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعاونت «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي» في دورتها الثانية مع 10 وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، لتحديد أبرز القضايا والتحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية حول العالم، والتي ستُشكل بدورها أرضية لرصد التحديات التي ستتناولها الدورة الثانية من «تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، الذي يوفر للفائزين جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى مليون دولار (نحو 3.6 ملايين درهم).

وحدّدت المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة مجموعة من أبرز التحديات العالمية التي تتطلب الاهتمام العاجل، بما في ذلك عدم توافر البنى التحتية الكافية لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام للمجتمعات العالمية، والنزاعات المجتمعية التي تتسبب في انعدام السلام والعدالة، واتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وظاهرة الاحتباس الحراري.

ونظمت المبادرة ثلاث ورش عمل لتصميم التحديات في ثلاث مدن اختيرت بعناية، إذ نظمت الورشة الأولى في مدينة جنيف السويسرية، موطن ثاني أكبر مكتب للأمم المتحدة، والورشة الثانية في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة أحد المراكز العالمية للتقنيات المبتكرة ومقر جامعة كامبريدج، والورشة الثالثة في مدينة عمان الأردنية، إذ يستضيف الأردن واحداً من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.

وبالتعاون مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ستحلل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي محتوى نتائج ورش العمل التفاعلية الثلاث، وتصوغ أسئلة من شأنها ترتيب وتصنيف التحديات ضمن أربع فئات ليتم الإعلان عن تحديات الدورة الثانية للمبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك سبتمبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الجهة المشرفة على مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، بدر سليم سلطان العلماء: «أثبتت المبادرة أن توظيف الابتكار لخير المجتمعات الإنسانية يمكن أن يسهم بشكل كبير في وضع حلول للتحديات التي يواجهها العالم لتعزيز الازدهار العالمي، وقد مكنتنا الشراكات مع العديد من الجهات، من العمل لإيجاد مستقبل أفضل للبشرية».

• المبادرة نظمت 3 ورش عمل، وجوائزها تصل إلى 3.6 ملايين درهم.