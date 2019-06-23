الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لحماية الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم بشأن التكليف بالفحص الموضوعي لبراءات الاختراع داخل الدولة، مع كل من المكتب الكوري للملكية الفكرية، ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الوزارة إلى العاصمة الكورية سيؤول.

وتمّ توقيع مذكرة التفاهم من قبل وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، ومفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، بارك وون - جو.

وأكد الشحي على أهمية التعاون مع جمهورية كوريا، باعتبارها شريكاً مهماً للوزارة في مجال تعزيز الملكية الفكرية، وفحص طلبات براءات الاختراع.

وأضاف أن «توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف يؤكد عمق العلاقات الإماراتية - الكورية في العديد من المجالات، على رأسها حماية الملكية الفكرية التي تعدّ أولوية في دولة الإمارات، في ظل توجهها نحو التحوّل إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، ويعزز البيئة الاستثمارية في الدولة».

وأوضح الشحي: «تكمن أهمية توقيع المذكرة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، ومركز تعزيز معلومات براءة الاختراع الكوري، في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، من خلال الاستفادة من التجارب والمعارف والخبرات التي تزخر بها جمهورية كوريا في هذا المجال، في سبيل تطوير نظام البراءات في دولة الإمارات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية».

وتهدف المذكرة إلى تكليف مركز تعزيز معلومات براءات الاختراع الكوري، بإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع داخل دولة الإمارات، إضافة إلى تحويل رسوم فحص الطلبات مباشرة إلى المركز. كما سيعمل المكتب الكوري للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، على تعزيز الوعي بالملكية الفكرية داخل الدولة، من خلال إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن تنظيم المحاضرات وورش التوعية.

إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.