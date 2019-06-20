4 محاور ينبغي التأكد منها قبل شراء تأمين المركبات

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

قبل شراء وثيقة التأمين ينبغي التأكد من أربعة محاور أساسية للحصول على التغطية المناسبة وبأفضل الأسعار، التي تشمل عمليات الصيانة، ونسب التحمّل التي تفرضها الشركات أثناء تسوية المطالبات المرورية، فضلاً عن نطاق التغطية والسجل المروري للسائق، وذلك وفقاً لشركات عاملة في قطاع وساطة التأمين.

طبيعة الصيانة

في السنوات الأولى من عمر المركبة يتم تغطيتها في حال تعرضها لحوادث مرورية للصيانة داخل الوكالات التي تتولى إجراء الإصلاحات بمعايير أفضل، لكن معظم شركات التأمين تلجأ إلى الصيانة في الكراجات وورش التصليح ابتداءً من السنة الثالثة. وهنا ينبغي على المؤمن عليه التأكد من نوعية الكراجات التي تتعامل معها هذه الشركات.

نسب التحمّل

تفرض شركات التأمين نسباً للتحمّل على السائقين المتسببين في الحوادث أي (المبلغ الذي يتحمّله المؤمن له وفقاً لجدول مبالغ التحمّل المرفقة بوثيقة التأمين)، حيث إن هناك حدوداً قصوى لتلك النسب لا يمكن تجاوزها، وعند شراء وثيقة التأمين ينبغي معرفة النسب المتفق عليها.

نطاق التغطية

ينبغي التحقق من طبيعة التغطية على تأمين السيارة، بما في ذلك خارج الطريق العام أو خارج حدود الدولة، إذ إن نطاق وثيقة التأمين تكون داخل أراضي الدولة. وعليه، فإنه في حال رغب المؤمن له في السفر بوساطة المركبة خارج الحدود، فإن الأمر يتطلب حصوله على تغطية إضافية بالاتفاق مع شركة التأمين.

السجل المروري

في حال لم يكن المتعامل متسبباً في حوادث أو مطالبات تأمينية خلال السنوات الماضية، يمكن له طلب خفض على سعر الوثيقة، ويمكن للشركات العاملة في السوق المحلية خفض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة، الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة، الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين.