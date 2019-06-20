أسباب نجاح عمليات الاحتيال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

غالباً ما تنجح عمليات الاحتيال المالي، كونها تبدو شيئاً أو حدثاً حقيقياً، وتأتي على غفلة في وقت لا تتوقعه الضحية. ويمكن أن تشمل تلك العمليات عرضاً مغرياً أو اتصالاً هاتفياً للمساعدة في إجراء تصليحات ما، أو تحذيراً من مصرف أو مزوّد بخدمة الاتصالات حول مشكلة في حساب المتعامل، أو حتى دعوة لتكون الضحية «صديق» شخص ما على الإنترنت، أو رسالة طارئة.

ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة، والمنتجات أو الخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى، لإيجاد قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناع الضحية بمعرفة تفاصيلها الشخصية. وفي بعض الأحيان ينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين ويطلقون ادّعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً، وقد يحصل هؤلاء المحتالون على بعض المعلومات الشخصية لضحيتهم من مواقع التواصل الاجتماعي، ليجعلوا مطالبهم تبدو مشروعة أكثر.

ووفقاً لموقع «سكام واتش»، التابع للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، تستهدف عمليات الاحتيال الأشخاص من كل الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل.