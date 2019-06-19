«فض المنازعات»: صحيفة الحالة الإيجارية تجنّب المالك «الاحتيال»

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن صحيفة الحالة الإيجارية جنّبت بعض الملاك الوقوع ضحايا لعمليات احتيال إيجارية كان يقدم عليها مستأجرون غير منضبطين.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن صحيفة الحالة الإيجارية أسهمت منذ إطلاقها خلال أكتوبر 2018، في معالجة الخلل بالتخلف عن سداد القيمة الإيجارية من قبل بعض المستأجرين.

وأوضح موسى، لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيق الخاص بالخدمة يتيح إصدار شهادة تعد بمثابة صحيفة بسوابق القضايا الإيجارية للمستأجر، بحيث ستكون مكوناً رئيساً من عملية التحقق من جدارة المستأجر المالية.

وأضاف أن الصحيفة جاءت بعد رصد حالات لدعاوى إيجارية كثيرة يلجأ إليها بعض الأشخاص لاستئجار الوحدات، وسداد القسط الأول من القيمة الإيجارية المتفق عليها، ومن ثم التخلف عن سداد الباقي، وعند انتهاء العقد يستأجر الشخص ذاته مكاناً آخر، ويكرر الفعل في عقارات أخرى، ما يعرض المؤجرين لاحتمال النصب والاحتيال.

وأشار موسى إلى أن صحيفة الحالة الإيجارية مكنت شركات إدارة العقارات من معرفة المعلومات الإيجارية للشخص الذي تعتزم التعاقد معه، وحماية السوق العقارية، مؤكداً أن الصحيفة حدت من النزاعات الإيجارية عبر رفع شعار «اعرف عميلك».

ولفت إلى أن التطبيق الخاص بالخدمة يتيح الاستعلام عن المستأجر، والاستعلام عن المؤجر، حيث يتم التعرف إلى أحكام الإيجارات الصادرة ضده أو ضد من سيؤجر له.

وبين أن تطبيق صحيفة الحالة الإيجارية يتميز بواجهة مستخدم بسيطة، تتعرف مباشرة إلى المستخدم إذا ما كان مستأجراً أو مالكاً عبر سؤاله هل هو مستأجر أم مالك، ومن ثم يطلب إدخال الأوراق الثبوتية (الهوية ورقم الهاتف في حال المستأجر أو الرخصة ورقم الهاتف في حال المالك)، وبناء على هذه المعلومات يخاطب النظام الطرفين ليأخذ الإذن لإتاحة المعلومات للطرف الذي يطلبها، وذلك عبر التراسل النصي، والتي تتم الموافقة عليها بشكل فوري من قبل الطرفين.

وتابع موسى أن التطبيق يصدر بعد الحصول على البيانات الاساسية، شهادات موثقة لحالة المستخدم الإيجارية سواء كان مستأجراً أو مالكاً، مثل تلك التي تعتمدها البنوك تحت اسم الاستعلام الائتماني، إذ إنه بمثابة استعلام إيجاري يستطيع من خلاله المالك معرفة التاريخ القضائي للمستأجر.