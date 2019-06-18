50 % ارتفاعاً في الرخص التجارية الجديدة بدبي خلال مايو 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال مايو 2019 وصل إلى 2599 رخصة، بنسبة زيادة تصل إلى 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، عندما سجلت الرخص الصادرة في مايو 2018 إجمالي 1736 رخصة.

وأكدت اقتصادية دبي، في تقريرها، أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 8348 وظيفة إلى سوق العمل، لافتة إلى أن تلك الرخص توزعت على أنشطة عدة، في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 54.7%، والتجارية 42.7%، والسياحية 1.8%، والصناعية 0.8%.

«خارطة الأعمال»

وأضافت اقتصادية دبي أن هذه الأرقام الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» الرقمية المعلوماتية التابعة لها، تظهر أنه تم إصدار رخص جديدة بمعدل 83 رخصة يومياً في إمارة دبي خلال مايو من 2019، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وتظهر النتائج الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في مجال تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، إذ تسهم المبادرات التي تطلقها بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص، لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية.

مراكز التعهيد

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال مايو 2019 وصل إلى 24 ألفاً و992 معاملة، في حين أنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 17 ألفاً و983 معاملة، أي ما نسبته 72% من إجمالي المعاملات، ما يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

معاملات التجديد

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى نحو 11 ألفاً و133 معاملة، فيما تم إنجاز 5315 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، أي ما نسبته 48% من إجمالي عدد المعاملات. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3676 إجراءً، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 3086 إجراءً.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 187 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 144 رخصة. أما بالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، فقد جاءت الجنسية البنغالية في المرتبة الأولى، تليها جنسيات الهند، وباكستان، ومصر، وبريطانيا، والصين، والسعودية، والأردن، والفلبين، ولبنان.

توزيع المناطق

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال مايو من 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ حازت منطقة «بر دبي» على النسبة الكبرى بإجمالي 1582 رخصة تجارية جديدة، تليها منطقة ديرة مسجلة 1014 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى، من خلال منصة خارطة الأعمال، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

ولفتت إلى أن خارطة دبي للأعمال توفر تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. كما يشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة.

أعلى 10 مناطق فرعية

أظهر تقرير حركة الأعمال توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكّلت نسبة 61.2% من إجمالي جميع المناطق.

وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة (13.9%)، تليها القرهود (9.7%)، والفهيدي (6.6%)، والمركز التجاري الأول (5.5%)، وعود ميثاء (5.3%)، والبرشاء الأولى (5.2%)، والمرر (5.2%)، وبور سعيد (4.7%)، وأم الرمول (3.1%)، ونايف (2%).