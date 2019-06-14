«آيرينا»: 11 مليون وظيفة وفرتها الطاقة المتجدّدة عالمياً خلال 2018

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في تقرير «المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف» الأخير، عن توظيف 11 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة حول العالم، خلال العام الماضي، وذلك مقابل توظيف 10.3 ملايين شخص عام 2017.

وأوضح التقرير أن تلك الزيادة جاءت مع إقبال المزيد من البلدان على تصنيع وتجارة وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الوظائف في القطاع ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، رغم تباطؤ نموها في أسواق الطاقة المتجددة الرئيسة، بما فيها الصين.

وبيّن أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، حافظتا على تفوقهما بين جميع مصادر الطاقة المتجددة من حيث فرص العمل التي توفرها، حيث استحوذتا على ثلث فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة إجمالاً متفوقة على الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي السائل وطاقة الرياح.

ووفقاً للتقرير، تقدم قارة آسيا أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل في مجال الطاقة الكهروضوئية أي نحو تسعة أعشار المجموع العالمي.

أما فرص العمل في قطاع طاقة الرياح فتتركز في طاقة الرياح البرية، إذ توفر الجزء الأكبر من وظائف القطاع مع 1.2 مليون فرصة عمل، وتقدم الصين وحدها 44% من فرص العمل العالمية في مجال طاقة الرياح، تليها ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، إن «الحكومات تميل بصورة متزايدة إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة ليس لإسهاماتها في تحقيق الأهداف المناخية وحسب، وإنما لكونها محركاً رئيساً لتطوير اقتصاد منخفض الكربون، ولما تقدمه من فرص عمل عديدة مع تحوّل الدول إلى هذه المصادر، إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة جميع مقومات التنمية المستدامة - البيئية والاقتصادية والاجتماعية».

- الطاقة الشمسية

الكهروضوئية،

وطاقة الرياح،

استحوذتا على ثلث

فرص العمل.