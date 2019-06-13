قروض شراء المديونية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعد توحيد الديون أو شراء المديونية أو تمويل سداد المديونية، أحد المنتجات التي توفرها البنوك أو جهات التمويل للمتعاملين، حيث يتاح للمتعامل الحصول على تمويل جديد لاستخدامه في إعادة ترتيب وتسوية التزاماته الائتمانية الحالية. وتأتي أهمية هذه المنتجات بالنسبة للمتعاملين الذين يعانون التشتت بين العديد من الجهات الممولة، وفي بعض الحالات يمكن تقليل الكلفة، فإذا كان هناك هامش مرتفع يطبق على ديون بطاقة الائتمان فقد يكون التمويل الشخصي خياراً لتقليل الكلفة لكن ضمن شروط وضوابط.

غير أنه على غرار المنتجات الأخرى هناك قائمة بالرسوم لهذه القروض مثل الرسوم الإدارية للتمويل الجديد أو السداد المبكر والتخلف عنها، وإعادة ترتيب القرض. وعلى المتعامل أن يتأكد من أن الوضع الجديد أفضل من حيث المزايا مقارنة بالفترة السابقة، إذ إن الحصول على تمويلات تفوق المديونية السابقة يوقع المتعامل في المزيد من الديون، وهنا يجب احتساب المبلغ الإجمالي الجديد وجدول المدفوعات ومدتها الزمنية والكلفة الإجمالية لإعادة التمويل.