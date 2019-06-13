16.4 % انخفاضاً في مبيعات السيارات بالصين

المصدر: بكين، شنغهاي - رويترز

أفاد أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين، أمس، بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 16.4% في مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، ما يمثل تراجعاً للشهر الـ11 على التوالي، في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات أن المبيعات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة، عقب انخفاض نسبته 14.6% في أبريل الماضي، و5.2% في مارس السابق، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إن مبيعات فئة السيارات، التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، واصلت الارتفاع في مايو بنسبة 1.8% إلى 104 آلاف سيارة.

وفي العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش المبيعات في السوق بصفة عامة، قفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62%.

يشار إلى أنه في مايو 2019، أعلنت معظم شركات صناعة السيارات انخفاضاً في المبيعات بالصين، باستثناء «تويوتا موتور»، و«هوندا موتور»، اللتين سجلتا نمواً في خانة العشرات.

104

آلاف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، تم بيعها في الصين الشهر الماضي.