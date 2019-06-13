مستهلكون يطالبون بقوائم طعام باللغة العربية في المطاعم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

شكا مستهلكون من عدم وضع مطاعم في الدولة قوائم الطعام لديها باللغة العربية، داعين إلى ضرروة إلزام تلك المطاعم بكتابة أسماء الأطعمة ومكوناتها بـ«العربية» إلى جانب لغات أخرى مع مراعاة وضع الأسعار بصورة واضحة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» على ضرورة تنظيم حملات رقابية تفتيشية للتحقق من التزام المطاعم باللغة العربية، كونها اللغة الرسمية للدولة.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، أصدرت أخيراً قراراً يلزم جميع المطاعم في الدولة بوضع قوائم الطعام وأسعار القوائم بشكل واضح باللغة العربية إلى جانب أي لغات أخرى يحددها المطعم.

من جهتهما، قال مديرا مطعمين إنهما لا يعلمان بإلزامية وجود قوائم طعام باللغة العربية، مشيرين إلى أن هناك زبائن يواجهون صعوبات في فهم بعض القوائم نتيجة لعدم توافرها بـ«العربية»، إلا أن موظفي تلقي الطلبات يشرحون لهم مكونات الطعام.

إلى ذلك، طالب خبيران في شؤون التجزئة الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة بعدم اعتماد أسعار قوائم الطعام والترخيص أو تجديد الترخيص للنشاط إلا في حالة وجود قائمة طعام مفصلة باللغة العربية تتضمن الأسعار بشكل واضح.

حملات رقابية

وتفصيلاً، قال المستهلك عبدالله الكثيري، إنه ذهب إلى أحد المطاعم في الدولة يقدم أطعمة عالمية متنوعة لتناول العشاء مع عائلته، لكنه فوجئ بأن قائمة الطعام الموجودة مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، وعندما طلب قائمة الطعام باللغة العربية كانت الإجابة أنه لا يوجد لدى المطعم قائمة باللغة العربية.

وطالب الكثيري بإلزام المطاعم بوضع قوائم باللغة العربية الى جانب أي لغات أخرى مع تنظيم حملات رقابية تفتيشية للتحقق من التزام المطاعم، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، مشيراً الى ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ولذلك ينبغي على المطاعم أو أصحاب المنشأت التي تبيع الأطعمة وضع قائمة طعام باللغة العربية مع مراعاة وضع الأسعار في هذه القوائم بصورة واضحة.

ضرورة الإلزام

أما المستهلكة فاطمة المرزوقي، فقالت إنها ذهبت الى مطعم مشهور يقدم آطعمة آسيوية لتناول الغذاء، لكنها فوجئت مع صديقاتها بعدم وجود قائمة طعام باللغة اللعربية، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها لاحظت أيضاً أن بعض المطاعم التي تقدم أطعمة غربية وآسيوية لا تقدم قوائم باللغة العربية رغم أهمية ذلك لاسيما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

واتفقت المرزوقي مع الكثيري على ضرورة إلزام المطاعم بوضع قوائم باللغة العربية للأطعمة، مماثلة لتلك التي باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى.

وأفاد المستهلك إبراهيم عبدالعزيز، بأنه لاحظ أن العديد من المطاعم التي ذهب إليها في الدولة لا تعد قوائم للطعام باللغة العربية.

شرح

من جانبه، قال المدير المسؤول في أحد المطاعم الجديدة بأبوظبي، أندرا ماران، إنه لا يعلم بإلزامية وجود قوائم طعام باللغة العربية.

وأكد أنه لا يمانع من تطبيق ذلك، معتبراً أن الأمر سيكون في مصلحة الزبائن الناطقين بالعربية.

بدوره، قال المدير المسؤول في سلسلة مطاعم في عدد من إمارات الدولة، أرفين ماريو، إن زبائن المطعم من مختلف الجنسيات، وإن المطعم لم يتلق شكاوى بشأن عدم وجود قوائم بالعربية.

وأضاف ماريو أن بعض موظفي المطعم المسؤولين عن طلبات المستهلكين يقومون ببعض الشرح لمكونات الطعام أو أسماء بعض الوجبات، مؤكداً أيضاً أنه لا يمانع من التطبيق إلا ان الامر قد يأخذ وقتاً لضمان ترجمته بشكل صحيح.

شرط

وفي السياق ذاته، طالب خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة بعدم اعتماد أسعار قوائم الطعام التي يقدمها أصحاب المطاعم للدوائر لبدء العمل بها إلا في حال وجود قوائم طعام مفصلة وواضحة باللغة العربية لدى المطعم.

وقال إن الدوائر عادة ما تعتمد الأسعار في كل قائمة بكل لغة بشكل منفرد على أن ترفض اعتماد الأسعار في حال عدم وجود قوائم باللغة العربية، وذلك لإلزام أصحاب المطاعم بوضع القائمة العربية.

كما طالب البحر بوجود قوائم باللغة العربية كشرط للترخيص وتجديد الترخيص للنشاط الخاص بالمطاعم، مشدداً على أهمية وجود قوائم طعام باللغة العربية، خصوصاً أن ذلك يأتي في إطار سياسات التعريب والاهتمام باللغة العربية في مؤسسات ومنشآت الدولة كافة.

دعم

واتفق خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، مع البحر، في الربط بين وجود قوائم باللغة العربية والترخيص أو تجديد الترخيص للمطعم.

وأوضح ناجبال أن وضع قوائم مفصلة وواضحة باللغة العربية يدعم النشاط التجاري ويدعم أرباح المطاعم نفسها، لأن نسبة كبيرة من الإنفاق ترجع للمواطنين والعرب.

وطالب بتوعية أصحاب المطاعم بوجود قرار إلزامي، لاسيما أن تنفيذه في مصلحة المطاعم ويصب في زيادة عدد زبائنها، كما أنه لا يضيف أعباء عليها.

قرار إلزامي

إلى ذلك، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت قراراً أخيراً بإلزام جميع المطاعم في الدولة بوضع قوائم الطعام وأسعار القوائم بشكل واضح باللغة العربية إلى جانب أي لغات أخرى يحددها المطعم.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون والتنسيق الكامل مع الدوائر الاقتصادية المحلية بحملات رقابية من أجل التحقق من التزام المطاعم في الدولة بقرار اللجنة العليا، لافتاً إلى أن المخالفات المفروضة على عدم الالتزم بوضع قوائم باللغة العربية تختلف وفقاً للقوانين الخاصة بكل دائرة على حدة.

مطاعم أكدت عدم علمها بإلزامية وجود قوائم طعام باللغة العربية.

لغة رسمية

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أهمية التزام المطاعم بقوائم باللغة العربية، خصوصاً أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فضلاً عن التنوع الثقافي الكبير الذي تتميز به الإمارات واختلاف الجنسيات التي تعيش على أرضها.