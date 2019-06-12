غرفة دبي تنظم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في نوفمبر القادم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم عن بدء استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال الفترة بين 18-19 نوفمبر المقبل تحت شعار "أفريقيا الغد، نماء المستقبل".

ويوفر المنتدى الذي تنظمه الغرفة منصة مثالية تجمع قادة وممثلي حكومات الدول الأفريقية وكبار المسؤوليين التنفيذيين للشركات الأفريقية مع كبار المسؤوليين الحكوميين في الدولة وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة والمستثمرين من كافة أنحاء الدولة، وذلك بهدف استعراض ومناقشة أهم فرص النمو والاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. كما يبحث المشاركون في المنتدى آلية وسبل توسيع قاعدة التعاون والشراكة بين الشركات الأفريقية ونظيرتها في مختلف دول المنطقة، وتأسيس علاقات اقتصادية مستدامة، ومد جسور العمل المشترك الفعال على مختلف الصعد.

ويعكس شعار دورة هذا العام من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال " أفريقيا الغد، نماء المستقبل" أهمية التركيز على الخطط المستقبلية والتنمية المستدامة باعتبارها حجر الزاوية في دفع النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة من التطور والنجاح.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: "استطاع المنتدى على مدى الدورات السابقة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز منتديات الأعمال العالمية الخاصة بالتكامل الاقتصادي بين القارة الأفريقية ودول العالم عبر بوابة دبي، حيث نجح في اكتساب ثقة صناع القرار ورجال الأعمال في القارة الأفريقية والمنطقة، نظرا لدوره الملموس في التعريف بفرص وإمكانيات النمو المتاحة في أفريقيا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الأفريقية على التوسع وتطوير علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. ويمكن اليوم القول بأن هذا المنتدى يضطلع بدور فاعل في دعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا، ويتيح الفرصة لمناقشة مختلف القضايا التي تصب في خدمة المستثمرين ورجال الأعمال في دبي والقارة السمراء".

وأضاف بوعميم: "يضاف هذا المنتدى إلى سلسلة المبادرات التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، ووجهة رئيسية في حركة التجارة العالمية، حيث تعتبر القارة الأفريقية وجهة أساسية على خارطة التوسع الخارجي للشركات العاملة في الدولة للتبادل التجاري مع القارة الأفريقية، حيث يكمل هذا المنتدى جهودنا في القارة الأفريقية والتي تشمل افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية في أفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية من خلال دراسات متخصصة ودقيقة حول التحديات والحلول والفرص."

وتعتبر الأسواق الأفريقية شريكاً استراتيجياً لمجتمع الأعمال في الدولة حيث تبرز استثمارات متنوعة للشركات الإماراتية في القارة السمراء، في حين تعتبر الإمارة وجهة رئيسية لتدفق الاستثمارات والتجارة من وإلى القارة الأفريقية.

ويشهد المؤتمر حضور أبرز قادة الاستثمار وعالم المال والأعمال المستثمرين، وخصوصاً في قطاعات ومجالات الخدمات المالية والصناعة والتجزئة والاتصالات والإعلام والنفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى التجارة.

ويدعم المنتدى في دورته الخامسة كل من بنك ستاندرد، أكبر البنوك في القارة الأفريقية، وشركة "أفريقيا إنفست" كشركاء للفعالية مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات والمؤسسات الأفريقية للشراكة والتكامل الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في دبي.

يذكر أن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي، والتي تركز على القارة الإفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية، حيث استضاف المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال دوراته الأربع السابقة 20 من رؤوساء الدول الأفريقية، و95 وزير وشخصية حكومية أفريقية بالإضافة إلى مشاركة 6,300 من قادة الأعمال والشركات والرؤوساء التنفيذيين، وغيرهم من صنّاع القرار من 65 بلداً حول العالم.