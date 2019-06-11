20 وظيفة متاحة للمواطنين في قطاع التأمين براتب يصل إلى 20 ألف درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بدأت هيئة التأمين بنشر الوظائف المتاحة للمواطنين في قطاع التأمين، من شركات ووسطاء، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب الموقع، تتوافر في عدد من شركات التأمين بالدولة 20 وظيفة للمواطنين تراوح رواتبها بين 8000 و20 ألف درهم في كل من أبوظبي ودبي، وتتنوّع بين خدمة المتعاملين، ومساعدي تأمين، وحسابات.

وتواجه هيئة التأمين تحديات عدة في توطين وظائف القطاع، من أهمها سرعة انتقال المواطنين نحو القطاعات الحكومية الأخرى، بما يحدّ من زيادة نسبة المواطنين في القطاع، التي تصل بحسب آخر إحصاءات للهيئة إلى 13.5%، على الرغم من أن سوق التأمين في الدولة تُعد الأكبر عربياً بوجود 62 شركة بحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة.

وعملت الهيئة خلال عام 2018 على زيادة نسب التوطين في القطاع من خلال نظام النقاط الإلكتروني للتوطين في القطاع بشكل متكامل، إضافة إلى مبادرة «مهاراتي» التي تستهدف تدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع وخارجه، وتدعم الباحثين عن العمل من مواطنين ومواطنات في شركات التأمين.

وتم خلال العامين الماضيين أيضاً تنفيذ 56 دورة تدريبية تخصصية في صناعة التأمين بمختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني، إذ تم تدريب 700 مواطن، وحصلوا على شهادات مهنية معتمدة عالمياً، ما أسهم في زيادة نسبة المواطنين العاملين في المهن التخصصية بالقطاع إلى 60%.