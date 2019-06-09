شروط ومعايير يجب توافرها في الاسم التجاري

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

حددت اقتصادية دبي شروطاً ومعايير يجب توافرها في الاسم التجاري، تتمثل في ما يلي:

- أن يدل الاسم التجاري على التقاليد والقيم العربية وبكلمات لائقة لا تخدش الحياء ولا تتنافى مع الذوق العام.

- في حال كان الاسم التجاري عالمياً، يجب أخذ موافقة الجهة المعنية (المصدر) مع الترجمة للغة العربية.

- ألا يدل الاسم على لفظ الجلالة أو على صفاته مثل (القادر - العليم - الرزاق)، وألا يحمل اسماً من أسماء الدول أو الحكومات.

- لا مانع أن يدل الاسم التجاري على صاحب الترخيص أو عائلته، ولا يحق التنازل عن الاسم التجاري.

- أن يكون الاسم التجاري مرتبطاً بالنشاط ويحمل نوع النشاط، ولا يمكن ترجمة الاسماء وإنما يتم كتابة الاسم باللفظ نفسه باللغتين العربية والإنجليزية.

- ألا يحتوي الاسم التجاري على رقم عددي أو صفة أو أي من الرموز كالنقاط أو الفواصل وما شابهها.

- أن يكون الاسم من الأسماء التجارية غير المحظورة، فلا يجب أن يدل الاسم على منظمات سياسية عالمية أو انتماءات طائفية دينية.

- ألا يماثل الاسم بأحد الأسماء التجارية المفعلة في إمارة دبي أو المشروعات الحكومية أو الأسماء العالمية، ومن حق اقتصادية دبي إلغاء أو تغيير الاسم.