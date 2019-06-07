«الاقتصاد» تضبط 1096 مخالفة تجارية في الأسواق

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي المخالفات التجارية التي رصدتها في أسواق الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1096 مخالفة، تصدرتها مخالفات العلامات التجارية بنسبة وصلت إلى نحو 70%.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن «الإدارة تمكنت من ضبط 1096 مخالفة تجارية خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك عبر 14 ألفاً و436 جولة رقابية تم تنفيذها في مختلف أسواق الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بالتعاون مع دوائر محلية مختلفة».

وأوضح فيروز لـ«الإمارات اليوم» أن مخالفات قوانين العلامات التجارية استحوذت على الحصة الأكبر من المخالفات المضبوطة بعدد 765 مخالفة نتجت عن 5526 جولة رقابية.

وأضاف أن العدد الأكبر من الجولات الرقابية التي أجرتها إدارة الرقابة التجارية في الوزارة خلال الربع الأول، استأثر بها قطاع الغش التجاري، عبر 6576 جولة، وضبطت خلالها 94 مخالفة، لافتاً إلى أن الوزارة أجرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2263 جولة رقابية في الأسواق في قطاع حماية المستهلك نتج عنها ضبط 226 مخالفة لمعايير وقانون حماية المستهلك في الأسواق.

وبين فيروز أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول أيضاً 21 جولة رقابية في الأسواق لمتابعة مخالفات قانون الوكالات التجارية، حيث ضبطت خلال تلك الجولات 11 مخالفة في القطاع.

وذكر أنه إضافة إلى ذلك، نفذت الوزارة 28 جولة في قطاع التفتيش على المصانع، لكنها لم تضبط أي مخالفات تجارية في هذا القطاع، فضلاً عن أنها لم تضبط أي مخالفات تتعلق بقوانين حقوق المؤلف، وذلك من خلال 22 جولة رقابية في الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

70 %

من المخالفات

المضبوطة استحوذت

عليها العلامات التجارية.