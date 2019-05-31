استدعاء 428 سيارة «إنفينيتي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، بدء حملة استدعاء خاصة، تشمل 428 سيارة «إنفينيتي Q 30»، موديل (2016-2017)، بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات، موزعي «إنفينيتي» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن الاستدعاء الذي جاء بعد التواصل مع شركة «إنفينيتي» الشرق الأوسط، يرجع إلى أن وظيفة قفل الأمان للطفل في الباب الخلفي في دليل المالك موضح بشكل خاطئ لوضعية قفل الأمان، ووضعية عدم تفعيله، مشيرة إلى أن قفل الأمان للطفل يعمل بشكل سليم، وطبقاً للمواصفات، كما أن الإشارة على الباب نفسه تظهر اتجاه القفل الصحيح.