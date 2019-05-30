«أراضي دبي»: «إيجاري» يتيح للمستأجر إبلاغ المالك بمشكلات الصيانة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي»، بأن تطبيق «إيجاري» من التطبيقات المهمة للدائرة التي تقوم بتطويرها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن أهم التحديثات التي أدخلتها، أخيراً، على التطبيق هو ربط المالك بالمستأجر في كثير من الأمور العالقة بينهما، على رأسها خدمات الصيانة، إضافة إلى مهمته الأساسية في إصدار العقد الإيجاري أو تجديده.

وأشارت الدائرة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التطبيق يتيح للمستأجر إبلاغ المالك بمشكلات الصيانة في عقاره، سواء أكانت أموراً بسيطة أو كبيرة، وهو ما يجعل عمليات الصيانة تسير في إطار رسمي، من الممكن أن يجنّب الأطراف الإيجارية الدخول في نزاعات قانونية في المستقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بن مجرن، إن «(الدائرة) تعمل على بناء بيئة منظمة لقطاع الإيجارات في دبي، عبر التطبيقات التي تطلقها الدائرة، من أبرزها (إيجاري)».

وأشار إلى أن التطبيق لم يعدّ قاصراً على إصدار العقود الإيجارية أو تجديدها، بل سيسهم في أن تكون المراسلات بين الأطراف الإيجارية بشكل رسمي، وهو ما يخفض عدد المنازعات الإيجارية بين الأطراف في العلاقة الإيجارية، ومن أهم هذه المخاطبات ما يتعلق بمشكلات الصيانة الخاصة بالوحدة السكنية، التي أصبحت تتم عبر التطبيق بسهولة.

وأضاف أن الدائرة تتطلع إلى تكوين منصة معلوماتية تجمع بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويتم فيها استخدام المعلومات في الربط بين طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)، منوهاً إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف عقد إيجاري مسجلة ضمن «إيجاري».

وفي رد على تساؤلات حول إمكانية تجديد وإصدار عقد الإيجار عبر تطبيق «إيجاري»، لفت المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، إلى أن جميع الأطراف الإيجارية يمكنهم الاعتماد على تطبيق «إيجاري» في إصدار وتجديد العقود الإيجارية، موضحاً أن خطوات تسجيل أو تجديد العقد الإيجاري ميسّرة للمستأجرين، وعلى طرفي العلاقة الإيجارية أن يقوما بتحميل التطبيق، شريطة أن يكون رقم هاتف المالك مسجلاً على قاعدة بيانات الدائرة، ومن ثم تتم مراسلة أحدهما للآخر في حال التجديد، ففي حال رغب المستأجر في التجديد يبعث رسالة للمالك بذلك، أو في حال أراد المالك أن ينبه المستأجر إلى ضرورة تجديد عقده قبل المدة القانونية، من الممكن أن يرسل له رسالة عبر التطبيق ليتم بعد ذلك تحميل المستندات وإصدار العقد الايجاري أو تجديده.

وأضاف: «التطبيق أصبح بمثابة قناة تواصل رسمية بين المالك والمستأجر، وهو ما يخفف من النزاعات الإيجارية في حال الاختلاف في ما بينهما، وذلك لتوثيق نظام المراسلات بين الطرفين».

وذكر أن هناك تحديثات سيتم إدخالها على التطبيق مستقبلاً، من أهمها التوقيع الالكتروني عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يتم اختباره حالياً، وصولاً إلى عقد إيجار رقمي بالكامل.

ويوفر نظام «إيجاري» مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل تسجيل عقود الإيجار الأولية، وتجديد، وإلغاء، وتحويل وإنهاء العقود. ويضمن «إيجاري» للمتعاملين شفافية وعدالة اتفاقات الإيجار، بالنسبة للأطراف المعنية، ضمن شروط وأحكام متفق عليها.