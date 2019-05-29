1.628 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) بلغ تريليوناً و628 مليار درهم خلال عام 2018.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال العام الماضي، بقيمة تريليون و25 مليار درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم بنسبة 1%.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن «التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام المذكور، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها بوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة».

قيمة الواردات

وأشار إلى أن قيمة الواردات شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم، مقارنة بـ979 مليار درهم في العام السابق، بينما استمر نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام الماضي، لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم، مقارنة بـ470.1 مليار درهم في العام السابق.

ولفت النيادي، إلى أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت، خلال العام الماضي، تطوراً كبيراً على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط، خلال السنوات الماضية، إلى 21% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم.

الصناعة الوطنية

وأكد أن الصناعة الوطنية في الدولة عزّزت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خصوصاً في مجال تجارة الذهب والألمنيوم، موضحاً أن «قيمة صادرات الدولة من الذهب الخام والنصف مشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت صادرات الألمنيوم الخام 18.6 مليار درهم».

وقال النيادي إن «خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الأقاليم الاقتصادية العالمية، واصلت خلال العام الماضي استقرارها الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، محافظة على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين».

دول التعاون

وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة، إلى أن دولة الإمارات حققت فائضاً كبيراً في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون، خلال العام الماضي، نظراً إلى ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول مقارنة بالواردات القادمة منها.

وأوضحت الهيئة أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم، منها 56.5 مليار درهم قيمة الواردات، و65.8 ملياراً قيمة الصادرات، و98.6 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

وذكرت أن إجمالي تجارة دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بلغ 107.4 مليارات درهم في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي (49%)، تليها سلطنة عُمان بقيمة تقدر بـ46 مليار درهم بنسبة 21%، ثم الكويت بقيمة تقدر بـ39.2 مليار درهم بنسبة 18%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدر بـ28.3 مليار درهم.

الشركاء التجاريون

وأشارت الإحصاءات الأولية للهيئة، إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذاً على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم، وبحصة قيمتها 603.2 مليارات درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانياً بحصة قيمتها 344.4 مليار درهم بنسبة 22.4% من الإجمالي. كما ارتفعت قيمة حصة إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 332.1 مليار درهم بنسبة 21.6%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 136.5 مليار درهم بنسبة 8.9% من الإجمالي، ثم إقليم شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 64.9 مليار درهم بنسبة 4.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 54.8 مليار درهم تمثل نسبة 3.6%.

الواردات والصادرات

وذكرت الهيئة في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال عام 2018 بلغت 938 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 111 مليار درهم بنسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة، خلال العام الماضي، وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬73.7 مليار درهم تمثل نسبة ‬8%، ثم واردات السيارات بقيمة 57 مليار درهم بنسبة 6%، وزيوت النفط بقيمة 52.6 مليار درهم بنسبة 5.6%، ثم الحُلى والمجوهرات الذهبية بقيمة 50.4 مليار درهم بنسبة 5.4% من إجمالي واردات الدولة.

وكشفت أن قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بلغت 212 مليار درهم، حيث حلت صادرات الذهب في المقدمة بقيمة ‬53.4 مليار درهم بنسبة ‬25% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، خلال العام الماضي، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 18.6 مليار درهم بنسبة ‬9%، ثم السجائر بقيمة 12 مليار درهم بنسبة 5.6%، والحُلى والمجوهرات بقيمة 10.4 مليارات درهم بنسبة 5%، ثم أسلاك النحاس بقيمة 9.2 مليارات درهم بنسبة 4.3% من إجمالي قيمة الصادرات خلال العام.

إعادة التصدير

أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن أجهزة الهاتف جاءت في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة في عام 2018 بقيمة ‬86 مليار درهم، بنسبة 18% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة ‬50.3 مليار درهم بنسبة 10.5%، ‬ثم الحُلي والمجوهرات بقيمة 47.6 مليار درهم بنسبة 10%، والسيارات بقيمة 39.7 مليار درهم بنسبة 8%، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 17.6 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي إعادة التصدير.

علي سعيد النيادي:

«الإمارات حافظت على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين».