«طيران الإمارات» تؤكد التزامها تجاه «بوينغ 787 دريملاينر»

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

قال النائب التنفيذي لرئيس «شركة طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، إن الناقلة لم تلغ طلبية شراء 40 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، ولاتزال ملتزمة تجاه هذه الطائرة، واتخذت قراراً بأن تكون جزءاً من أسطولها المستقبلي.

وأوضح أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم في عام 2017 خلال «معرض دبي للطيران» لشراء 40 طائرة «بوينغ 787-10 دريملاينر» بقيمة 55.4 مليار درهم، إلا أن فترة صلاحية المذكرة انتهت، ولم يتم التأكيد عليها، لكن ذلك لا يعني أن الناقلة تخلت عن الطائرة.

وأضاف الرضا لوسائل الإعلام في دبي، أمس، أن من المتوقع للناقلة أن تتسلم في عام 2023 أول طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، لكنه لم يحدد عدد الطائرات، وفيما إذا كانت الناقلة ستتسلم الطلبية كلها وعددها 40 طائرة، مبيناً أنه سيتم التباحث كي تكون هذه الطلبية جزءاً من طلبية الطائرة «بوينغ 777 إكس» الجديدة.

وأوضح أن هناك احتمالية لتبديل جزء من صفقة «بوينغ 777 إكس» لتشمل طائرات طلبية «دريملاينر»، لافتاً إلى أن المباحثات مستمرة في هذا الإطار.

وكان متحدث باسم «طيران الإمارات» قال في بيان خلال مايو الجاري، أن طلبية الناقلة من طراز «787» لم يتم تحويلها حتى الوقت الحالي إلى «عقد مؤكد»، ومع ذلك، فإنه يمكن للناقلة تأكيد أن المباحثات مع شركة «بوينغ» حول هذه الطائرة لاتزال جارية.

ولفت الرضا إلى أن الناقلة عدلت الطائرات المتبقية التي لاتزال «تحت الطلب» من طراز «777-300 إي آر»، البالغ عددها ست طائرات لتتحول إلى طراز «بوينغ 777 إكس»، وبذلك يرتفع إجمالي طلبية الناقلة لطراز «بوينغ 777 إكس» الجديدة من 150 طائرة إلى 156 طائرة، مؤكداً أن تنوع الطائرات ضمن أسطول الناقلة سيمنحها مرونة أكبر في عمليات التشغيل.

وتوقع النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» أن تبدأ الشركة في استلام أول طائرات طلبية «بوينغ 777 إكس» الجديدة منتصف العام المقبل. وأضاف أن الناقلة ستتسلم خلال العام الجاري ست طائرات من طراز «إيرباص إيه 380»، وتم تأمين تمويلها من إجمالي 13 طائرة لاتزال تحت الطلب من هذا الطراز الذي أعلنت شركة «إيرباص» وقف إنتاجه في فبراير الماضي.

وذكر أن بعض الوجهات والمحطات غير الرئيسة، قد تتطلب طرزاً محددة من الطائرات، لتشغيل الرحلات إليها، لافتاً إلى أن لدى الناقلة قائمة بالمحطات المقترحة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة، مع استلامها للطائرات من طراز «بوينغ 787»، وطائرة إيرباص A330-900، و30 طائرة A350-900. وكانت «طيران الإمارات» أعلنت عن طلبية لشراء 40 طائرة إيرباص A330-900 و30 طائرة A350-900 بموجب اتفاقية وقعتها مع «إيرباص»، وتبلغ القيمة الدفترية للصفقة 78.5 مليار درهم، وستبدأ الناقلة في استلام الجيل الجديد من هذه الطائرات اعتباراً من عامي 2021 و2024 على الترتيب.

وتسلمت «طيران الإمارات» 13 طائرة جديدة، منها سبع طائرات «إيرباص A380»، وست طائرات «بوينغ 777-300ER» خلال السنة المالية 2018 – 2019، والمنتهية في مارس الماضي، وخلال السنة المالية أيضاً، خرجت 11 طائرة من الخدمة، ليصل عدد الأسطول في نهاية مارس 2019 إلى 270 طائرة.

«طيران الإمارات» تتطلع لاستئناف تشغيل رحلاتها إلى سورية

أكدت شركة «طيران الإمارات» أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سورية في أقرب وقت ممكن.

وقال النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للعمليات، عادل الرضا، إن «السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق».

وأضاف الرضا، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن «الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة، تواصل إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، إضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول».